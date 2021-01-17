14 شكلًا للأنف حول العالم تحدد شخصيات الناس وطبائعهم

الصباح الجديد – متابعة:

يختلف شكل الانف وفقا لعوامل عدة، اهمها العوامل الجينية، واكد الباحثون أن هناك 14 شكلًا للأنف حول العالم، ووفقًا للدراسات التي أجريت، أوضحت أن كل شكل يتميز بعدد من السمات الشخصية، ولصاحبه عدد من الصفات التي تميزه عن غيره.

وهنا لابد من ملاحظة ان الملامح في العديد من الاجناس بدأت تتغير نظرا لكونها صارت هجين وليست نقية، اذ نلاحظ ان اصحاب البشرة السوداء اختلف لونهم وشكل انفهم في العديد من البلدان بسبب التزاوج بينهم وبين اصحاب البشرة البيضاء.

فيما يلي بعض الصفات التي يتميز بها كل شخص حسب شكل انفه:

الأنف الروماني: ويكون حادا وطويلا ويشبه اشكال التماثيل الرومانية ويتميز أصحاب هذا الأنف بالقوة والشجاعة والقدرة على اتخاذ القرارات في كثير من المواقف.

ويتمكن أصحابه بقدرتهم على التفكير بوضوح في الكثير من المواقف، ويكونون طموحين للغاية ويسعون إلى تحقيق الكثير من الأهداف، إضافة إلى أنهم يحبون التحدي.

الأنف القصيرة: من الأنواع الشائعة بين ملايين البشر حول العالم، حيث تعد صفات اصحاب الأنف القصيرة مفاجأة، فسمات شخصية اصحاب هذه الأنف عدم احترام الذات، وفي بعض الأحيان يعبرون عن آراء غير صائبة تنم عن أفق ضيق، إلى جانب ذلك لديهم حب كبير للحرية حيث يحاولون الحصول على حريتهم، كما أنهم يشعرون بالغيرة من غيرهم طوال الوقت.

الأنف منقار النسر: وهو أنف ذات جسر بارز، ما يعطيه مظهرًا منحنيًا حيث يطلق عليها أنف منقار النسر، حيث تتشابه مع أنف طائر النسر، وسمات شخصية أصحاب هذا الأنف اسم على مسمى حيث يتمتعون بالقدرة على تحمل الصعاب وريادة الأعمال بشكل مدروس وعقلي من دون تسرع أو استعجال.

الأنف المسطح: أصحاب الأنف المسطح، أولئك الذين لديهم أنف صغير مع طرف قصير يشير إلى الأعلى، وفتحتي الأنف في مستوى النظر، حيث حاول أصحاب هذه الأنف في الوصول إلى النضج الروحي والجسدي.

وأصحاب هذه الأنف على دراية كاملة بما يدور حولهم في الحياة ، وما يفعله مختلف أنواع البشر، ولكن عندما تنظر إليهم لا تتوقع أنهم بهذه الحقيقة فمظهرهم يدل عكس ذلك تمامًا، الأمر الذي قد يضعهم في مأزق حقيقي في كثير من الأحيان.

الأنف السماوي: وتتشابه الشخصية مع الاشخاص الذين يملكون الأنف المسطح، مع اختلاف بسيط في حافة الأنف حيث تكون مستديرة، ومن سمات شخصية أصحاب هذه الأنف أنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر عمليًا وتوازنًا عن غيرهم من الأشخاص.

الأنف اليوناني: ويسمى ايضا الأنف المستقيمة، ويخلو شكل هذا الأنف من أي منحنيات أو تعرج، ويتسم أصحاب الأنوف المستقيمة إلى التفكير بوضوح والتسامح والمثابرة على تنفيذ ما يخططون للقيام به.

كما يتمتع أصحاب هذا الأنف إلى بحسهم المرهف، وعادة ما يعمل النساء أصحاب هذه الأنف في الوظائف التي تتطلب الشخصيات المستقيمة حيث سكرتيرات أو عارضات أزياء.

الأنف الصنارة: عبارة عن شكل على هيئة الصنارة حيث يتسم سمات اشخاص هذه الأنف أنهم يتطلعون دائما إلى تحقيق النجاح، ويمكن للمرأة التي لديها هذا النوع من أشكال الأنف أن تتفوق في التعليم وإيجاد فرص عمل جيدة، حيث تحظى بكثير من فرص العمل.

الأنف السمينة: عادة ما يكون هذا الشكل عند الرجال أكثر من النساء، ويتمتع أصحاب هذا الأنف بأنهم كرماء وعاطفيين، لكنهم أيضًا حذرون.

فأصحاب هذا الأنف لا يحبون المخاطرة والمغامرة، كما أنهم يكونوا دائمًا على استعداد دائم لمساعدة الآخرين، فالنساء ممن يمتلكن هذا النوع من الأنف يتمتعن بمهارات عالية في الأعمال المنزلية والطهي والمجالات الأخرى ذات الصلة مثل إدارة الفنادق.

الأنف غير المنتظمة: أصحاب هذه الأنف غالبًا ما يكونوا كرماء مع الجميع ، فهم أشخاص قوية وعنيدة.

الأنف المسطحة النحيفة: يتمتع أصحاب هذا الشكل من الأنف بالعديد من المهارات، يفضلون الاستمتاع بالوقت مع الآخرين حتى لو كانوا غرباء ومع مرور الوقت يتكون لديهم منظورًا تشاؤمًيا عن الحياة بسبب صدماتهم.

الأنف الضيقة: أصحاب الأنف الضيقة لديهم ثقة في النفس ليس لها حدود، حيث عادة ما يكونوا عنيدون ولديهم اهتمام عال بكثير من الأمور خاصة الأمور الروحية.

الأنف المرتفعة: أصحاب هذه الأنف لديهم فهمًا واسعًا للفن وحب الجمال، إضافة لميولهم الكبيرة لقضاء معظم الوقت بمفردهم في عزلة بعيدًا عن صخب الآخرون.