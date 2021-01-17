التاريخ يقف بجوار برشلونة أمام أتلتيك بيلباو

اليوم نهائي «السوبر الإسباني»

مدريد ـ وكالات:

يواجه برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو، في الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، فيما ستكون المرة الـ 13 التي يتنافسان بها على لقب، 3 منها كانت في نفس هذه المسابقة.

وفي عامي 1983 و2009، كان لقب كأس السوبر الإسباني من نصيب البارسا، بينما رفعه بيلباو في 2015، وفي تلك النسخ الثلاث كان النهائي بنظام الذهاب والإياب.. أما باقي النهائيات التسع التي تواجه فيها الفريقان، فكانت في مسابقة كأس ملك إسبانيا.. وتوج بيلباو باللقب على حساب برشلونة في 3 نسخ كانت في أعوام 1902 و1932 و1984.. وفي المقابل، فاز البلوجرانا بكأس الملك على حساب بيلباو أعوام 1920 و1942 و1953 و2009 و2012 و2015.. وتأهل الفريق الباسكي لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه الخميس على ريال مدريد (2-1) في نصف نهائي البطولة.

وحرم أتلتيك بلباو جماهير كرة القدم حول العالم من كلاسيكو إسباني جديد بعدما جرّد ريال مدريد من لقبه بطلا لمسابقة كأس «السوبر الإسباني» بالفوز عليه 2-1 في نصف النهائي.. وضرب بلباو موعدا مع برشلونة الغريم اللدود للفريق الملكي في المباراة النهائية للمسابقة في صيغتها الجديدة التي ستقام اليوم الأحد.

وشاركت أربعة فرق في المسابقة بحلتها الجديدة، هي ريال مدريد بطل الدوري وحامل اللقب، وبرشلونة وصيف الدوري، وريال سوسييداد وأتلتيك بلباو اللذان وصلا إلى نهائي الكأس الموسم الماضي والذي أرجئ إلى الرابع من نيسان المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن تقام المسابقة في المملكة العربية السعودية كما حصل في النسخة الأولى لكن تفشي «كوفيد-19» حال دون ذلك ليكون إقليم الأندلس مستضيفا لمبارياتها الثلاث.

من جانب اخر، قال لاعب أتلتيك بيلباو، إنييجو مارتينيز، عقب إقصاء ريال مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني، إنه يتمنى ألا يتمكن ليونيل ميسي قائد برشلونة، من اللحاق بمواجهة اليوم.. ويلتقي برشلونة مع بيلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما نجح أتلتيك بيلباو في إقصاء ريال مدريد، بالفوز عليه بنتيجة 2-1.وأضاف مارتينيز «ستكون مباراة أخرى صعبة أمام خصم كبير عانينا أمامه على أرضنا في الليجا.نتمنى ألا يتمكن ميسي من اللحاق باللقاء، وبذلك سيكون لدينا المزيد من الخيارات».

وأكد اللاعب أن هذا الانتصار يمثل «فرحة كبيرة بعد المعاناة الكبيرة أمام فريق كبير بحجم ريال مدريد».وتابع «بالعمل والتضحية حققنا ما كنا نصبو إليه وهو الوصول لنهائي السوبر الإسباني».

إلى ذلك، أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرارها حول العقوبة الموقعة على الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب احتفاله بقميص الأسطورة دييجو مارادونا.

وتعود الواقعة إلى 2 كانون الثاني الماضي، حين حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (4-0) على أوساسونا، حيث سجل البرغوث واحتفل بقميص مارادونا حين كان في صفوف نيولز أولد بويز الأرجنتيني.وقررت لجنة الاستئناف الإبقاء على العقوبة الصادرة من لجنة المسابقات، بأن يتم تغريم ميسي 600 يورو، وتغريم برشلونة 180 يورو.وكان برشلونة قد تقدم باستئناف على العقوبة، نظرًا لأن ميسي كان يهدف لتكريم أحد أهم الأساطير في تاريخ كرة القدم، لكن تم رفضه.وأثارت العقوبة جدلا كبيرًا، لدرجة أن رئيس النادي السابق خوان جاسبارت، أبدى غضبه من القرار قائلا: «إنه لأمر مخز، ومستعد لإرسال 600 يورو للاتحاد الإسباني».