اليوم.. خمس لقاءات في الجولة الرابعة عشرة لممتاز الكرة

تحديد موعد انطلاق دوري الدرجة الأولى والشباب بالصالات

بغداد ـ الصباح الجديد:

تستكمل اليوم الاحد مباريات الجولة الرابعة عشرة من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز باقامة خمس مباريات، فيلعب نفط الوسط والزوراء في ملعب النجف الدولي، ويضيف ملعب الشعب الدولي مباراة الجوية وأربيل، تعقبها مباراة الطلبة والشرطة، وفي ملعب الفيحاء تقام مباراة نفط البصرة والنجف وفي ملعب التاجي تقام مباراة الحدود والكرخ.

من جانب اخر، عقدت لجنة كرة الصالات والشاطئية، في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، المؤتمر الفني لأندية الدرجة الأولى وفرق الشباب، بحضور نائب رئيس الهيأة التطبيعية، الدكتور كامل شامل، ورئيس اللجنة صبحي رحيم، وعدد من أعضائها، وتم في المؤتمر تحديد موعد انطلاق دوري الدرجة الاولى ودوري الشباب.

وافتتحَ الدكتور شامل كامل، المؤتمر بكلمة جدد فيها الإهتمام بدوري الدرجة الأولى ودوري الفئات العمرية للنهوض بواقع كرة الصالات التي تفتقد لهذه القاعدة المهمة، فضلا عن اعتبارها رافدا مهما في تدعيم صفوف الأندية التي تنشط في الدوري الممتاز والمنتخبات الوطنية.. مثمناً دور لجنة كرة الصالات والشاطئية في إنعاش هذه اللعبة من خلال وضع روزنامة تتضمن إقامة دوري الممتاز والدرجة الأولى ودوري الشباب .

وتم في المؤتمر تحديد يوم ٢٠٢١/1/٢٥ موعدا لانطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى في بغداد، في حين أعطت اللجنة الصلاحية الكاملة للاتحادات الفرعية في تنظيم الدوري لفرق محافظاتها، على أن يتأهل من كل اربعة اندية فريق واحد إلى المرحلة الثانية .وحددَ يوم ٢٠٢١/٢/١٣ موعدا رسميا لانطلاق منافسات دوري الشباب بمشاركة 12 فريقا، يقام بنظام التجمع، ويحدد مكانه لاحقا.

من جانب اخر، عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اجتماعا لمناقشة تقارير مشرفي المباريات للنظر في الإساءات والتجاوزات التي حصلت في المباريات، إضافة الى مناقشة اعتراضات الأندية .

وتقرر، خلال الاجتماع، معاقبة مشرف فريق السياحة (حيدر جواد) بالإيقاف وعدم مرافقة فريقه لأربع مباريات، وذلك استنادا الى احكام المادة 51 / 1 انضباط، ومعاقبة حارس مرمى فريق السياحة (ليث محمد) الذي يحمل الرقم ( 35 ) بالإيقاف لثلاث مباريات استنادا لأحكام المادة 51 / 2 انضباط .

وبالنظر لتقرير مشرف مباراة ( الحسنين والطارمية ) تمت معاقبة مشرف فريق الطارمية (فلاح خليل) بعدم مرافقة فريقه لست مباريات متتالية استنادا الى احكام المادة 51 / 1 انضباط، ومعاقبة اللاعب (احمد كاظم) من نادي الحسنين بالإيقاف لمباراتين، وذلك لسلوكه غير الرياضي استنادا الى احكام المادة 51 / 1 انضباط، على ان يكون القرار غير قابل للاستئناف وفق المادة 128 انضباط.

وبعد اطلاع اللجنة على كشوفات ناديي (ابو غريب والجولان)، واعتراف اللاعب (مصطفى حنون) خطياً امام اللجنة في مقر الاتحاد بأنه لعب لنادي آل بدير باسم (مصطفى حسن)، تبين صحة اعتراض نادي الاتفاق، واعتبار نادي آل بدير خاسرا ( 0 -3 )، وذلك لإشراكه لاعبا غير مسجل في كشوفاته، استنادا الى احكام المادة الثامنة / اولاً من لائحة المسابقات، على ان يكون القرار قابلا للاستئناف .

ومعاقبة اللاعب (مصطفى حنون) بعدم اللعب مع فريقه (شباب الوطن) لثلاث مباريات استنادا الى احكام المادة الثامنة / اولاً – ب، من لائحة المسابقات على ان يكون القرار غير قابل للاستئناف.

وبالنظر لاعتراض نادي شباب العدل على نادي ابو غريب، وبعد اطلاع اللجنة على كشوفات ناديي (الجولان وابو غريب)، قررت اللجنة استدعاء اللاعبين (مصطفى صائب ومحمد علي خضير ) الى مقر الاتحاد، إلا انهم لم يحضرا في الموعد المحدد، وقد ثبت تقصيرهما وتقصير نادي ( ابو غريب )، وتقرر على اثر ذلك اعتبار نادي ابو غريب خاسرا بنتيجة ( 0-3 ) ، وذلك لتسجيله لاعبين غير مسجلين في كشوفاته، استنادا الى احكام المادة الثامنة / اولا من لائحة المسابقات، على ان يكون القرار قابلاً للاستئناف وفق المادة 128 انضباط، ومعاقبة اللاعبين (مصطفى صائب ومحمد علي خضير ) بالإيقاف لاربع مباريات، استنادا الى احكام المادة الثامنة اولا -ب ، من لائحة المسابقات، والقرار غير قابل للاستئناف.