تسعة أعمال روائية وثلاثة دواوين شعرية مرشحة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

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أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات الأحد القائمة الطويلة لفرع الآداب في دورتها الخامسة عشرة والتي ضمت 12 عملا من لبنان والسعودية ومصر والكويت والسودان والعراق.

وضمت القائمة تسعة أعمال روائية هي (أن تعشق الحياة) للبنانية علوية صبح و(وجوه الحوش) للسعودي حسين علي حسين و(غرفة المسافرين) للمصري عزت القمحاوي و(الأميرة والخاتم) للبناني رشيد الضعيف و(في أثر عنايات الزيات) للمصرية إيمان مرسال.

وأيضا (سفر برلك) للسعودي مقبول العلوي و(حدائقهن المعلقة) للكويتية نجمة إدريس و(طبيب أرياف) للمصري محمد المنسي قنديل و(توراة المتنبي) للعراقي نعيم عبد مهلهل.

كما ضمت القائمة ثلاثة دواوين شعرية هي (ما أنا فيه) للمصري أحمد الشهاوي و(مقام نسيان) للسعودي محمد إبراهيم يعقوب و(إذ همى مطر الكلام) للسودانية روضة الحاج.

وكانت الجائزة أعلنت في الأسابيع القليلة الماضية عن القائمة الطويلة لباقي فروعها في (الترجمة) و(الفنون والدراسات النقدية) و(أدب الطفل والناشئة) و(المؤلف الشاب) و(التنمية وبناء الدولة) و(الثقافة العربية في اللغات الأخرى).

واستقبلت الجائزة في دورتها الخامسة عشرة 2349 ترشيحا في مختلف الفروع وهو العدد الذي قالت عنه الأمانة العامة للجائزة إنه “العدد الأعلى من الترشيحات في تاريخها”.

ومن المنتظر إعلان القوائم القصيرة للجائزة التي يبلغ إجمالي قيمتها سبعة ملايين درهم (نحو 1.9 مليون دولار) في مارس/آذار 2021 على أن يتم إعلان أسماء الفائزين في أبريل/نيسان.

وتراهن الإمارات على تنشيط الحركة الثقافية وقد نظمت مؤخرا معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي برهن على قدرته على تحدي جائحة كورونا وانتصر للمعرفة والقراءة والكتاب في ظل أزمة صحية عالمية.