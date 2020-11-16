عدنان لفتة يلقي محاضرة عن نشر الثقافة الرياضية في المجتمع

بغداد ـ الصباح الجديد:

أقام قسم الإعلام والإتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة أول أمس، وضمن خطته السنوية محاضرة بعنوان (نشر الثقافة الرياضية في المجتمع)، قدمها الإعلامي والتدريسي في الجامعة المستنصرية د. عدنان لفتة، بمشاركة ٤٦ شخصاً يمثلون الوحدات والشعب الإعلامية في دوائر الوزارة والمهتمين بالشأن الإعلامي والرياضي، وضيفتها قاعة دائرة العلاقات والتعاون الدولي. وقدم المحاضر في مستهل محاضرته تعريفا مختصراً عن الثقافة التي قسمها إلى الخاصة والعامة، وأبرز المفاهيم المتقاربة مع الثقافة وهي العلم والموهبة، إلى جانب تناول مبادئ اليونيسكو المتعلقة بالثقافة وإحترام حرية الآخرين .ومن ثم قدم تعريفاً عن الرياضة التي عرفها بأنها ممارسات فردية أو جماعية للتمرين البدني، لأهداف مختلفة مثل الترفيه أو الحالة الصحية والمهنية.

قبل أن يُعرف الثقافة الرياضية بأنها جزء من الثقافة العامة وليس بمعزل عنها، تكون مبنية على نواحي المعرفة الإنسانية وذات ثقافة فكرية مختصة، وتحقق عدداً من الأهداف أهمها نشر الوعي و إكتساب المهارات وتربية الفرد، وكذلك تقسيم مجالاتها التي تتنوع بين المعرفي والإجتماعي والتربوي والصحي.

كما تطرق الدكتور لفتة إلى وظائف الثقافة الرياضية التي لخص أبرزها كوسيلة للتماسك الإجتماعي ، وتسهيل عملية التواصل والتفاعل بين أفراد المجتمع وكسبهم إتجاهات السلوك العام إلى جانب إشباع حاجات الناس وتقديم تغييرات إيجابية للفرد ورصد سلوكيات الناس.

كذلك أوضح المحاضر عناصر الثقافة الرياضية وأبرزها عنصر اللعب، والعنصر الناهض، والعنصر التنظيمي، والعنصر الرمزي، موضحاً أهمية دور الثقافة الرياضية في تطوير الرياضة ونشر الثقافة وايضاً تطوير الأداء الرياضي والإداري. وتم في نهاية المحاضرة فتح باب الحوار والنقاش بين المحاضر والمشاركين أغنت الموضوع بمعلومات قيمة.