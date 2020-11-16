اليوم.. الوطني يلاقي أوزبكستان تجريبيا

الشبابي يخسر بخماسية امام نظيره القطري

متابعة ـ الصباح الجديد:

يلعب منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم الثلاثاء مباراة ودية امام أوزبكستان في اطار معسكره التدريبي المتواصل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسبق للوطني ان تعادل سلبا امام الاردن في المعسكر ذاته الذي يأتي اقامته تحضيرا للتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر وأمم آسيا في الصين.

ومنتخبنا الوطني بقيادة مدربه المحترف، كاتانيتش، يحرص على الخروج بافضل فوائد فنية من المباراتين من أجل رفع وتيره الاعداد للمباريات المقبلة ضمن التصفيات الاسيوية المزدوجة، ويقف الوطني في صدارة ترتيب المجموعة الاسيوية الثالثة برصيد 11 نقطة ثم البحرين وله 9 نقاط، ثم إيران بـ 6 وهونغ كونغ وله 5 ثم كمبوديا اخيرا بنقطة واحدة فقط.. وتتبقى لمنتخبنا ثلاث مباريات في المرحلة الحالية اذ سيلاقي منتخبات هونغ كونغ وايران وكمبوديا.

ولعب منتخبنا امام البحرين مباراتين تعادل في الاولى بهدف لمثله مهند علي سجل للعراق وكميل حسان الاسود للبحرين، ثم تعادل سلبا، وفاز على هونغ كونغ بهدفي مهند علي «ميمي» وعلي عدنان من ركلة جزاء، وفاز على كمبوديا باربعة أهداف نظيفة سجلها ميمي وامجد عطوان واحمد ابراهيم وغبراهيم بايش، وفاز على ايران بهدفي ميمي وعلاء عباس مقابل هدف لإيران عن طريق احمد نور الله.

من جانبه، خسر منتخبنا الشبابي مباراته التجريبية الثانية امام مضيفه القطري بنتيجة (5-1)، مساء أول أمس على ملاعب أكاديمية التفوق الرياضي أسباير.سجل أهداف قطر، لطفي ماجر هدفين ومحمد عماد والمكي محسن وجاسم الشرشني.فيما سجل هدف منتخب العراق الوحيد زين العابدين قحطان.

هذه المباراة هي الثانية بين المنتخبين، علما بأن اللقاء الأول انتهى بالتعادل.وتاتي هذه المباراة في إطار تجهيزات العنابي للمشاركة في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 19 عاما، والتي ستقام في أوزبكستان.

من جانبها، صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواعيد مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، اتفقت اللجنة على استكمال جميع مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية بحلول 15 حزيران 2021.

وتقام مباريات الجولتين 7 و8، في آذار، والجولتين 9 و10 في حزيران 2021، على أن تنطلق مباريات الدور النهائي في أيلول من العام المقبل.وتستكمل مباريات الدور الثالث (10 جولات) بحلول نهاية آذار 2022، على أن تقام مباريات الملحق الآسيوي وملحق المونديال في آيار، وحزيران 2022، وسيقام الملحق الآسيوي من مباراة واحدة.

وبعد رفض الصين استضافة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما في 2022، واكتفائها بتنظيم كأس آسيا في العام التالي، قررت اللجنة إعادة فتح باب التقديم لاستضافة البطولة الآسيوية الأولمبية لعامي 2022 و 2024 في غرب آسيا.وسيتم الترتيب لتكون نسخة عام 2026 جزءا من الاستعداد لإقامة كأس آسيا 2027.

وستكون الأولوية في النسخ المستقبلية من البطولة القارية تحت 23 عاما في السنوات التي لا تكون جزءا من التصفيات الأولمبية، لتقام بالدول التي تستضيف نهائيات كأس آسيا.وقررت لجنة المسابقات إعادة بحث مواعيد كأس آسيا تحت 23 عاما 2022.ووافقت اللجنة على ترشيح أعضاء اللجنة الفرعية لكوفيد-19 في مباريات الشرق، «بعد نجاحها الكبير» في تنظيم منافسات منطقة الغرب. وتقوم هذه اللجنة باتخاذ القرارات الطارئة وفق تعليمات دوري أبطال آسيا 2020 والقواعد الوقائية الخاصة بمكافحة جائحة كوفيد-19.

وصادقت اللجنة على تعليمات دوري أبطال آسيا 2021 وكأس الاتحاد الآسيوي 2021، وروزنامة بطولات 2021.كما تقرر إجراء المزيد من المشاورات مع كافة أطراف اللعبة خلال الأيام المقبلة حول مواعيد ونظام دوري أبطال آسيا 2021.وتم تحديد الفترة من 3 إلى 20 آذار 2021 لإقامة بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما في أوزبكستان.وتمت الموافقة على تغيير معايير أهلية اللاعبين للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما في البحرين، بحيث يتم السماح بمشاركة اللاعبين من مواليد 1 كانون الثاني 2004 أو بعد هذا التاريخ في البطولة.وسيتم لاحقا تحديد مواعيد إقامة البطولة التي تأجلت من عام 2020.