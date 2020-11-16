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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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درجال يؤكد تكفله بمعسكر طائرة البارالمبية استعدادًا لطوكيو 2021

رياضة
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إعلام الشباب والرياضة:
استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أول أمس، في مكتبهِ بوزارة الشباب والرياضة وفد اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور عقيل حميد.. ورحب الوزير درجال بالوفد،وأشاد بالإرادة والتخطيط اللذين يقفان وراء إنجازات أبطال البارالمبية بالحصول على الأوسمة، داعياً إلى تهيئة كل الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لهم، مؤكدًا تكفله بمعسكر إعداد مُنتخب الطائرة من وضع الجلوس الذي سيُقام في إيران، استعدادًا لبارالمبياد طوكيو 2021، مُشيرًا إلى أهمية تحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الرياضية الدولية، لاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.
من جهتهِ أشاد رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية عقيل حميد بحفاوة الإستقبال، مُقدمًا شُكرهُ لوزير الشباب والرياضة لتكفلهِ بمُعسكر إيران لمُنتخب الطائرة من وضع الجلوس،كونهُ الداعم الأول للرياضة والرياضيين، وتعهد بتحقيق إنجاز يفوق ذلك الذي تحقق في بارالمبياد البرازيل 2016.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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