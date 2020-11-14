الوطني يخرج بتعادل سلبي امام الاردن ويستعد للقاء أوزبكستان الثلاثاء

الشبابي يلاقي قطر اليوم في ثاني تجريبيات معسكره بالدوحة

متابعة ـ الصباح الجديد:

يبحث منتخبنا الوطني في لقاء بعد غد الثلاثاء امام نظيره الأوزبكي إلى تسجيل نتيجة ايجابية برغم اللقاء الودي، وذلك تعويضا لنتيجته السلبية التي خرج بها في لقاء أول أمس بنظيره الاردني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعاود منتخبنا الوطني تدريباته في دبي استعدادا للمباراة الثانية التي سيغيب عنها ايضا المدافع احمد ابراهيم بسبب اثابته بفايروس كورونا إلى جانب اللاعب محمد رضا جليل.

ويدرك مدرب منتخبنا الوطني السلوفيني المحترف كاتانيتش جيدا اهية المباراة التجريبية امام المنتخب الأوزبكي الذي يعد من فرق قارة اسيا المتقدمة، وتأتي اقامة المباراتين في اطار التحضير لاستئناف مباريات التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم وأمم آسيا.

من جانب اخر، أكد مدرب منتخب العراق للشباب قحطان جثير، أن مباراتهم ضد قطر كانت جيدة بالنسبة لأداء اللاعبين، قياسا بفترة الغياب والابتعاد عن المباريات الرسمية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال جثير في بيان رسمي: “مباراة أمس الودية أمام منتخب قطر كانت إيجابية برغم التعادل السلبي وتشخيص بعض الأخطاء“.وتابع: “هذا أمر طبيعي بالنظر إلى أن اللاعبين لم يخوضوا مباريات منذ فترة طويلة سواء مع المنتخب أو الأندية“.وأضاف: “سنعالج الأخطاء التي ارتكبناها أمام قطر، في المباراة الودية الثانية اليوم الأحد“. وأشار جثير إلى أهمية المباريات الودية قبل الذهاب إلى بطولة آسيا تحت 19 عاما.

وبيّن: “المباريات ستساعدنا في رفع نسق التحضيرات، وستعزز من الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، خصوصا مع انضمام المغتربين، والآن هم بحاجة إلى مباريات عديدة للتناغم والانسجام مع المجموعة“.

وأردف جثير: “سنخوض المباراة الثانية خلال معسكر قطر، ونأمل خوض عدد من المباريات الودية مع المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية، لكي نذهب إلى أوزبكستان ونحن على أتم الجاهزية“.

وأشاد المدرب العراقي بالمدعوين حديثا للمنتخب، وهم: كاردو كامران والحارس نديم نادر، بعد المستوى الجيد الذي قدموه أمام منتخب قطر.وأوضح: “اللاعبان ملتزمان داخل الملعب وخارجه، والانطباع الأول كان جيدا فنيا. نأمل في مشاركة اللاعب متين ديار في مباراة قطر الثانية، بعدما وصل في ساعة متأخرة من فجر الجمعة“.

واسترسل: “دخل ديار التدريبات مساء أمس، وأتمنى إنهاء أوراق الثلاثي علي باسل الموسوي المحترف مع كوبنهاكن الدنماركي، وأيسن إسحاق لاعب ملبورن فيكتوريا الأسترالي، وأمين نوفل الدخيل لاعب نادي ستاندرليج البلجيكي تحت 19 عاما، لكي يلتحقوا بالمنتخب”.