منظمة اوبك تعلن العراق وليبيا رفعا انتاج المنظمة لشهر تشرين الاول

صادرات النفط العراقي إلى أميركا تسجل ارتفاعاً كبيراً خلال أسبوع

تنصيص (( على نهج العراق سارت نيجيريا، التي سجل إنتاجها نحو 1.488 مليون برميل يومياً خلال شهر تشرين الأول الماضي، مرتفعاً بنحو 47 ألف برميل عن مستويات ايلول ))

متابعة ــ الصباح الجديد :

اعلنت منظمة اوبك، امس السبت، ان العراق وليبيا رفعا انتاج المنظمة خلال شهر تشرين الاول الماضي الى اكثر من 322 الف برميل.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري والذي اطلعت عليه “الصباح الجديد”، ان “انتاج اوبك من النفط ارتفع بمقدار 322 الف برميل يوميا بسبب زيادة الإنتاج من العراق، وليبيا، ونيجيريا”.

واضافت ان “اجمالي انتاج اوبك ارتفع خلال شهر تشرين الاول الى 24.386 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع 24.064 مليون برميل يوميا لشهر ايلول الماضي”.

وبحسب التقرير، فإن “أكبر زيادة في إنتاج أوبك جاءت من ليبيا التي وصل إنتاجها لنحو 454 ألف برميل يومياً، خلال شهر تشرين الأول الماضي، بزيادة تقدر بنحو 299 ألف برميل عن مستويات شهر أيلول، يليه العراق ليسجل زيادة يومية تقدر بنحو 148 ألف برميل عن مستوى إنتاج شهر أيلول الماضي، وبلغ إنتاج العراق من النفط خلال تشرين الأول نحو 3.835 مليون برميل يومياً.

وعلى نهج العراق سارت نيجيريا، التي سجل إنتاجها نحو 1.488 مليون برميل يومياً خلال شهر تشرين الأول الماضي، مرتفعاً بنحو 47 ألف برميل عن مستويات شهر أيلول.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، امس السبت، أن صادرات النفط العراقية الى امريكا ارتفعت بمقدار 54 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليها “الصباح الجديد “، إن “الصادرات العراقية ارتفعت بمقدار 54 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي لتصل الى معدل 186 الف برميل يوميا بعد أن كانت 132 الف برميل يوميا في الأسبوع الذي سبقه”.

واضافت ان “الواردات الامريكية ارتفعت خلال الاسبوع الماضي بمقدار 528 الف برميل يوميا الى 5104 مليون برميل يوميا كان اكثر هذه الواردات من كندا التي بلغت 3.681 ملايين برميل يوميا، فيما بلغت الواردات النفطية من المكسيك 433 الف برميل يوميا وارتفعت ايضا الايرادات النفطية من السعودية بمقدار 151 الف برميل يوميا الى 357 الف برميل يوميا” .

واشارت الى ان “الواردات الامريكية من النفط الخام ارتفعت من الاكوادور بمقدار 249 ألف برميل يوميًا إلى 295 ألف برميل يوميًا، فيما انخفضت الايرادات النفطية من البرازيل بمقدار 20 الف برميل لتصل الى 66 الف برميل يوميا ولم تستورد النفط من كولومبيا خلال الاسبوع الماضي.

فيما اغلقت اسعار النفط امس السبت، على انخفاض حيث هددت حالات Covid-19 المتزايدة بعرقلة الطلب مع قيود أكثر صرامة في اوربا وامريكا.

وتراجعت العقود الآجلة لخامي برنت والامريكي ، لكنها لا تزال تسجل أكبر مكاسب أسبوعية في شهر حيث فرضت المدن الأمريكية من السواحل الغربية إلى الشرقية تدابير أكثر صرامة لإبطاء ارتفاع عدد الحالات، وفي أوروبا ، حيث تنخفض حركة المرور على الطرق السريعة بنسبة 50٪ تقريبًا في بعض البلدان، ويتعثر الطلب من جديد، ويؤثر ذلك على النفط الخام.

واغلق خام غرب تكساس الامريكي تسليم كانون الاول على خسارة بلغت 99 سنتًا ليستقر عند 40.13 دولارًا للبرميل. وارتفع العقد بنسبة 8.1٪ هذا الأسبوع.

واغلق خام برنت تسوية كانون الثاني على خسارة ايضا بلغت 75 سنتا إلى 42.78 دولارا للبرميل.

وحصلت العقود الآجلة هذا الاسبوع على دعم من إشارات على أن تحالف أوبك + يقترب تدريجياً من تأخير زيادة الإنتاج المخطط لها في كانون الثاني لكن توقعات الطلب المتشائمة من وكالة الطاقة الدولية وأوبك خيمت على الآمال في التعافي.

في غضون ذلك، ارتفع إنتاج ليبيا إلى 1.145 مليون برميل يوميًا يوم الجمعة، وفقًا لمتحدث باسم مؤسسة النفط الوطنية التي تديرها الدولة مما زاد المعروض النفطي مع ضعف الطلب.

ويقولون محللون انه سيكون من المجازفة أن تستمر أوبك + في زيادة الإنتاج المقررة في بداية العام المقبل، الأمر الذي قد يدفع السوق مرة أخرى نحو الإفراط في الإنتاج ويؤدي إلى زيادة متجددة في المخزونات.

ومن المرجح أن تؤجل المجموعة الموسعة المصدرة للنفط أي زيادة في الإنتاج إلى نيسان أوتموز للسماح للمخزونات بالعودة إلى وضعها الطبيعي أولا.