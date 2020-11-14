بذور السمسم تلبي حاجات النساء..

الصباح الجديد – وكالات :

فوائد بذور السمسم للمرأة على درجة من الأهمية؛ فهي قادرة على كبح الأورام السرطانية، وخفض الوزن، وتحقيق حلم النساء بشعر صحي وبشرة رائعة.

اكتشفي المزيد حول فوائد بذور السمسم للمرأة، مع اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، في السطور الآتية:

محاربة السرطان

تعتبر بذور السمسم غنية جداً بالزيوت الطبيعية المضادة للأكسدة، واستناداً إلى أبحاث علمية عديدة، فقد ذُكرت أهمية بذور السمسم في مكافحة الأمراض السرطانية، وأبرزها: اللوكيميا، سرطان الثدي، سرطان الرئة، سرطان البنكرياس، وسرطان القولون.

تعزيز صحة الشعر

مَنْ مِن النساء لا يطمح بالحصول على شعر جميل وجذاب ولامع؟ لتحقيق ذلك؛ لا تغضّي النظر عن فوائد بذور السمسم التي تحتوي على مركّبات نباتية مهمّة لتعزيز صحة الشعر وحيويته.

للبشرة

تعتبر بذور السمسم غنية بالزنك؛ الذي يحظى بأهمية في عمليات تكوين الكولاجين في البشرة، والذي يساهم بدوره في زيادة قوة أنسجة الجلد، مما يمنحكِ بشرة صحية وخالية من الشوائب.

تحسين عملية الهضم

بفضل احتواء بذور السمسم على نسب عالية من الألياف الغذائية، فإنَّ هذا يجعل لها دوراً مهماً في تسهيل عملية الهضم، وتقليل فرص الإصابة بالإسهال والإمساك على حد سواء.

خفض الوزن

استناداً إلى أبحاث علمية متعددة، تبيّن أنَّ بذور السمسم تحتوي على مركّبات خاصة، قد يكون لها دور مهم جداً في تعزيز عملية حرق الدهون في الجسم، وبالتالي المساهمة في خفض الوزن، إذا ما تمَّ إدخالها ضمن حمية غذائية صحية ومدروسة.