الوطني يواصل تدريباته لمواجهتي الأردن وأوزبكستان

متابعة ـ الصباح الجديد:

وصل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى الإمارات من اجل اجراء مباراتين وديتين امام الأردن وأوزبكستان استعداد للتصفيات المزدوجة، واكمل منتخبنا تحضيراته في ملعب الشعب الدولي باجراء وحدات تدريية بحضور اللاعبين وملاكهم التدريبي بقيادة السلوفيني كاتانيتش، في حين شهدت الوحدات التدريبية حضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمية ووزير الشباب والرياضة عدنان دردال ورئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان ووسائل الإعلام.

هذا وتعرضَ لاعب منتخب العراق ضرغام إسماعيل، لإصابة خلال الوحدة التدريبية الاخيرة للمنتخب، خلال تجمعه في العاصمة بغداد. . وأثبتتْ الفحوصات الطبية، التي أجريت للاعب، إصابتهِ بتمزق، ما يتطلب إراحته خلال الأيام المقبلة، ليكون اللاعب بذلك خارج حسابات المدرب كاتانيتش لوديتي الأردن وأوزبكستان. . وسيكونُ ضرغام إسماعيل هو رابع لاعب يغيب عن قائمة المنتخب الوطني خلال المواجهتين الوديتين بعد غياب ريبين سولاقا لتعرضه للإصابة، وكذلك غياب اللاعبين علاء عبد الزهرة وحسين علي لإصابتهما بفيروس كورونا.

من جانبه، بدأ المنتخب الأردني، مساء أمس تدريباته الفنية والبدنية بصفوف مكتملة، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، استعدادا لمواجهة العراق ودياً بعد غد الخميس ، في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه النشامى بالإمارات حتى 17 الجاري، تأهباً لاستكمال التصفيات المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023.. وكان وفد النشامى وصل إلى دبي في ساعة متأخرة من مساء الأحد، مع التحاق كافة اللاعبين المحترفين بالخارج.