درجال لوفد صلاح الدين: ندرك أهمية احتضان الشباب

يبحث إكمال ملعب بابل الأولمبي

إعلام الشباب والرياضة:

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أول أمس، وفدًا إداريًا ورياضيًا من محافظة صلاح الدين، وجرى خلال اللقاء إستعراض أهم الأمور التي تتعلق بواقع عمل الأندية ومعاناتها جراء غياب التمويل والدعم فضلًا عن واقع منتديات الشباب والرياضة في المحافظة والأنشطة الشبابية المتنوعة لكلا الجنسين ، مع مناقشة آلية الإعمار والبناء للمنشآت الرياضية والشبابية، ومنها المنتديات التي تضرر جزءٌ كبيرٌ منها جراء إحتلالها من قبل عصابات داعش الإجرامية قبل تحريرها من دنسهم .

وأكد الوزير درجال على أن صعوبة الوضع المالي اليوم مع الأزمة الإقتصادية التي يعيشها العراق وبلدان العالم عمومًا بعد جائحة كورونا، لن تُضعف عزيمتنا أو إرادتنا في سبيل إيجاد بدائل مناسبة من خلال الإستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص، أو عبر التعاون مع المنظمات الدولية من أجل إعادة إعمار وتأهيل مختلف المنشآت الرياضية التي طالتها يد الاٍرهاب، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرك جيدًا أهمية الرياضة في هذه المناطق مع ضرورة احتضان الشباب حتى لا ينجرف بعضهم نحو المخدرات والتطرف ويكونوا فريسةً سهلة للإدمان والعادات الغريبة، مشددًا على أن بناء الإنسان هو الأهم والأكثر تأثيرًا في مستقبلٍ آمن لبلدٍ مستقر .

وناشد درجال الأندية تقديم دراسة جدوى بشأن الإستثمار والإستفادة من الممتلكات بشكل لا يؤثر على المرافق الرياضية وفي نفس الوقت يُعظم من مواردها كي لا تتعرض للضائقة المالية أو يطالها الإفلاس بسبب قلة الموارد الموارد المالية واعتمادها على الدولة تحديدًا.

وثمن الوفد الزائر طروحات السيد الوزير والحلول الموضوعية التي وضعها أمامهم بما يلبي طموحات شباب المحافظة ويضعها على طريق التطور والعمل الحديث لتنشيط قطاعي الشباب والرياضة.

من جانب اخر، استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، محافظ بابل حسن منديل لبحث دعم الشباب وإشراكهم بأنشطة وفعاليات الوزارة، وإكمال إنجاز ملعب بابل الأولمبي 30 الف متفرج والمنشآت الرياضية الأخرى وواقع الأندية ومراكز الموهبة الرياضية.

وناقش الوزير درجال مع المحافظ كيفية إكمال مشروع ملعب بابل وإحالته إلى شركات رصينة لإتمام إنجازه، لاسيما وان الملعب والمشاريع الأخرى، ستسهم في توفير فرص عمل للشباب ويدعم القطاع الرياضي في المحافظة.

وتباحث السيد الوزير مع المحافظ سبل النهوض بواقع شباب بابل من خلال برامج توعوية وتثقيفية لكسبهم واحتضانهم من خلال تفعيل دور المنتديات واقامة برامج شبابية متنوعة.

وثمن محافظ بابل حسن منديل جهود السيد الوزير وحرصه على التواصل وتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه قطاعي الشباب والرياضة، وسنعمل مع الوزارة لأجل إكمال الملاعب والمنشآت الرياضية في المحافظة.