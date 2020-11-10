جنة ومحمد شقيقان موهوبان بالتايكواندو

بغداد ـ الصباح الجديد:

يعد المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية / دائرة شؤون القاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة رافدا مهما لدعم الأندية والمنتخبات الوطنية للفئات العمرية بلاعبين مؤهلين لتحقيق النجاحات والمشاركة في صناعة الإنجازات.

وتتواصل تدريبات مركز الموهبة الرياضية بالتايكواندو في دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات / وزارة الشباب والرياضة. وينتظم العديد من الموهوبين في المركز بينهم الشقيقان جنة ومحمد حسين هادي.

جنة. مواليد 2009 وحسين مواليد 2012 ، يطمحان بتعزيز المستوى الفني والحصول على كؤوس التفوق في البطولات التي يشاركون فيها، يقدمان الشكر لمدربهما د. عبد الغفار جباري لما يبذله من جهود في تطوير ادائهما مع زملائهم لاعبي المركز الوطني الموهوبين.

تقول جنة ان رياضة التايكواندو تمنحها الثقة بالنفس والشجاعة، وهي مناسبة للبنات، فهنالك لاعبات تفوقن في هذه الرياضة وحققن النتائج الكبيرة للرياضة العراقية، وتشير إلى هدفها تعزيز التدريبات والمشاركة في أي مهرجان او بطولة في المدة المقبلة من أجل اثبات حسن التدريبات وتاكيد جدارتها.

مدربهما الدكتور عبد الغفار جبار، اكد انهما يملكان اصرارا في الوصول إلى مستويات فنية جيدة بفضل التزامهما في الوحدات التدريبية وحرصهما على الاستفادة من توجيهات المدرب، وهما طاقات واعدة سيكون لهما شأن اذا تواصلا في التدريبات بالهمة نفسها، سيما انهما يملكان مؤهلات فنية جيدة قابلة للتطور بالتدريب المستمر والمشاركة في بطولات مقبلة سواء كانت رسمية او ودية لكسب الخبرات في رياضة الفن القتالية التايكواندو.