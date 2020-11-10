دينا عبد الحسين: المركز الوطني جاهز لتشكيل فريق الموهوبات بالكرة الطائرة

تعود من جامعة لايبزك الألمانية بشهادة تدريبية دولية

بغداد ـ فلاح الناصر:

اكدت الدكتورة دينا عبد الحسين جاهزية المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالكرة الطائرة في دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات/ وزارة الشباب والرياضة لتشكيل فريقا للموهوبات، مبينة ان الدعم الإداري من مدير المركز الكابتن علاء شاكر وايضا وجود الملاك التدريبي النسوي ممثلا بالمتحدثة والمدربة الشابة حنين غسان، فضلا عن وجود القاعة الجاهزة والبنية التحتية الملائمة تعد عناصر قوة في المضي بتشكيل فريق للموهوبات يكون نواة للمنتخبات الوطنية واندية الكرة الطائرة.

وقالت ان فكرة التأسيس كانت تتبلور منذ 4 سنوات وكان الاصرار كبيرا من مدير المركز وتم الحصول على الإجراءات الرسمية والإدارية، بيد ان ظروف حالت دون اكمال المشروع الخاص بتأهيل لاعبات برياضة الكرة الطائرة، سيما ان المركز الوطني للموهبة الرياضية بالكرة الطائرة وغيره من الألعاب بات اساس لانطلاقة اللاعبين المتميزين بمؤهلاتهم الفنية العالية، اذ تم صقلهم باشراف ملاكات تدريبية متخصصة، إلى جانب تعزيز الجانب الثقافي لديهم عبر اقامة ورش تثقيفية باشراف ومتابعة إدارة قسم المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في الدائرة.

واوضحت انها تعمل منذ 5 سنوات ضمن المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالكرة الطائرة، وحازت على ثقة إدارة المركز والتعاون كان كبيرا بينها وبين اعضاء الملاك التدريبي في المركز حيث تم صناعة اجيال جديدة في اللعبة وتم ترحيلهم إلى المنتخبات الوطنية والأندية، وهنالك العديد من اللاعبين ممن بدأوا مسيرة رحلتهم في المركز الوطني حاليا يمثلون أندية المقدمة في رياضة الكرة الطائرة، وكذلك لعبوا للمنتخبات الوطنية، والنجاح لم يقتصر على مركز بغداد، بل كان لفروع المركز الوطني في المحافظات حصة من التفوق والنجاحات في رفد الأندية والمنتخبات بلاعبين متميزين.

المدربة الحاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، اوضحت انها عادت مؤخرا من ألمانيا حيث اشتركت في دورة تدريبية دولية في جامعة لايبزك استمرت 6 أشهر، بدأت في أولها باقامة محاضرات عبر “اون لاين” ثم الحضور في لايبزك وكانت بين 14 مشاركا ومشاركا يمثلون دول “العراق وهي الوحيدة، إلى جانب دول تونس والجزائر والمغرب ومصر والاردن وفلسطين”.

واوضحت ان هذه الدورات التدريبية الدولية تتخصص في الاشراف على لاعبي فرق الفئات العمرية مخصصة لمدربي الدول النامية بهدف تعزيز قدراتهم الفنية وتطوير الجانب الثقافي لدى الملاكات التي تعمل في هذا المجال.

واشارت إلى انها استفادت بصورة كبيرة من المشاركة في الدورة التدريبية الدولية التي تعزز قدراتها في حقل التدريب سيما بعد اعتمادها اثر النجاح في الامتحان النهائي مع المشاركين كمدربين معتمدين لدى الجامعة والحصول على شهادة دبلوم عالي من الجامعة الألمانية، مما يسهم في تعزيز مسيرتها واضافة نجاح جديد على الصعيدين العلمي والتدريبي، مشيرة إلى ان هذه المشاركات لها فوائد فنية كبيرة ترتقي بامكانات المشاركين ويطلعون فيها على جوانب متعددة في حقل التدريب.

وقالت ان العمل التدريبي في الدورة التدريبية كان مثاليا بعد القاء محاضرات من خبراء متخصصين في الحقل التدريبي الخاص بمدربي الفئات العمرية للألعاب الرياضية، وكذلك هنالك اختبارات وامتحانات متواصلة والمشاركة في المناقشات والاستفسارات مع المحاضرين والتعرف عن جوانب عدة في عالم تدريب رياضيي الفئات العمرية الواعدة، مشددة على ضرورة المشاركة في هذه الدورات التطويرية المتقدمة التي تسهم في تنوير المدربين ومشاهدتهم لاساليب التدريب الحديثة باشراف كبار المدربين والمحاضرين من دول أوروبا وتحديدا في دولة ألمانيا التي تتميز بالحداثة والتفوق الرياضي، اذ شهدت السنوات الاخيرة مشاركة عدة مدربين في دورات متقدمة في الجابن الرياضي التدريبي اقامتها جامعة لايبزك، وكانت مشاركات ناجحة للملاكات التدريبية العراقية.

يشار إلى ان الدكتورة دينا عبد الحسين، كانت لاعبة بالكرة الطائرة في منتخب جامعة بغداد، والتحقت بالمركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية باللعبة في أول تجربة تدريبية بحكم وظيفتها في وزارة الشباب والرياضة/ دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات.