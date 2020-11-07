الصين تواجه مخاطر التكنولوجيا المالية بتحسين المراقبة

545 مؤسسة تحت النظر

متابعة ـ الصباح الجديد:

ذكر بنك الشعب الصيني في تقرير “الاستقرار المالي” الصيني لعام 2020، أن الصين ستحسن نظام مراقبة المخاطر في قطاع التكنولوجيا المالية، وستطبق آليات تنظيم الابتكار التكنولوجي، حسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس.

ومخاطر النظام المالي الصيني تخضع للسيطرة بشكل فعال، والمخاطر الكلية يمكن السيطرة عليها أيضا.

وهناك 545 مؤسسة مالية من أصل 4400 ينظر إليها بصفتها ذات “مخاطر عالية” من قبل البنك، ومعظمها بنوك ريفية صغيرة. وتراجع الرقم بواقع 42 عما كان عليه في 2019.

وليس هناك أي إطار زمني لبدء العمل باليوان الرقمي، وما زال البنك يسعى قدما نحو العمل البحثي واختبار اليوان الرقمي، وفقا لما نقلته “الألمانية”.

إلى ذلك، قالت شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، إن إيراداتها ارتفعت 30 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 155 مليار يوان (23 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من عامها المالي الحالي.

وزادت إيرادات التجارة الأساسية 29 في المائة على أساس سنوي إلى 130.9 مليار يوان، وارتفعت إيرادات تجارة التجزئة الصينية 26 في المائة، لتصل إلى نحو 95.5 مليار يوان. وفي الوقت نفسه، بلغت إيراداتها من الحوسبة السحابية نحو 14.9 مليار يوان، بزيادة قدرها 60 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وذكر للشركة أنه يوجد هناك 757 مليون مستهلك نشط سنويا في أسواق البيع بالتجزئة في الصين، بزيادة 15 مليونا عن الفترة الـ12 شهرا المنتهية في 30 حزيران 2020.

وبحسب وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، قال دانيال تشانج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا: “ما زلنا نركز على محركات النمو الثلاثة طويلة الأجل – الاستهلاك المحلي، والحوسبة السحابية وذكاء البيانات، والعولمة – لاقتناص الفرص بفاعلية من التغييرات المستمرة في طلب المستهلكين وتسريع رقمنة الأعمال عبر اقتصادنا الرقمي”.

وكان الربع الثاني من عامها المالي الحالي 2021 من أول تموز إلى 30 أيلول 2020.

من جهة أخرى، تقدّمت مجموعة هواوي الصينية للاتصالات بالتماس ضد قرار السويد حظرها من المشاركة في تطوير شبكة البلاد للجيل الخامس من الاتصالات فائقة السرعة (5 جي) لأسباب أمنية، وفق ما أظهرت ملفات قانونية اطلعت عليها “الفرنسية” أمس الأول السبت.

وجاء في الالتماس الذي قدمته “هواوي” إلى “هيئة البريد والاتصالات السويدية” ومحكمة ستوكهولم الإدارية أن الحظر، الذي أعلنته الهيئة في 20 تشرين الأول (أكتوبر)، “يفتقد إلى أساس قانوني وينتهك حقوق الإنسان الأساسية ومبادئ الاتحاد الأوروبي القانونية.. وخاطئ في جوهره”.

وأضافت “هواوي” أنه في حال تم تطبيقه، فسيتسبب “بأضرار شاملة لا يمكن تصحيحها” لأعمال المجموعة التجارية.

وأفادت هيئة البريد والاتصالات السويدية أن قرار الحظر، الذي أصدرته، ويطول كذلك شركة “زي تي إي” الصينية، يتوافق مع قانون جديد دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني 2020 بعد دراسة قامت بها القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات السويدية “لضمان أن استخدام المعدات الإذاعية في (شبكات الجيل الخامس) هذه لا يضر بأمن السويد”.

وأفادت الهيئة السويدية أن على شركات الاتصالات المحلية، التي تستخدم أي من معدات لـ”هواوي” و”زي تي إي” أن تزيلها بحلول كانون الثاني 2025.