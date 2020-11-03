جامعة هارفارد للأعمال تنشر دراسة معمقة حول نمو باريس سان جيرمان

بعد عودة ملكيته لشركة قطر للاستثمارات الرياضية

باريس ـ وكالات:

نشرت جامعة هارفارد للأعمال دراسة معمقة تمحورت حول نمو باريس سان جيرمان الفرنسي منذ أن عادت ملكيته لشركة قطر للاستثمارات الرياضية في عام 2011.. زارت كل من البروفيسور أنيتا ألبيرس، المشهورة بخبرتها في عالم الرياضة والإعلام والترفيه، وديفيد مورينو، خريج جامعة هارفارد، الفريق الباريسي خلال موسم 2019 -2020 وقاما بسلسلة من المقابلات مع رئيس فريق باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ومسؤولي النادي واللاعبين والمشرفين على التأطير في الفريق الأول وفي مختلف الفئات العمرية وكذلك مع شريكينا الأساسي، مجموعة Accor الرائدة في مجال الفندقة والضيافة.

وجاءت هذه الدراسة في 30 صفحة وتضمنت التقدم الهائل للنادي والإجراءات الطموحة المتخذة داخل وخارج الملعب بهدف جعل باريس سان جيرمان واحداً من أكثر العلامات التجارية الرياضية المعروفة في العالم.

كما اهتمت هذه الدراسة بشكل خاص بالنمو التجاري لفريق باريس سان جيرمان بالإضافة إلى مبادرات التنويع لعلامته التجارية (المعيار الأساسي في هذا القطاع) وتدويلها والاستثمار في البنية التحتية وخاصة في مجال الضيافة في الملعب وفي مركز التدريب الجديد والعصري وكذلك سياسية الاستثمار في المواهب (في الفريق الأول أو في الفئات العمرية). وفيما يلي بعض المقتطفات من الدراسة التي تعكس التوجه الاستراتيجي للنادي والنتائج التي تم تحقيقها: