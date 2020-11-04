24 لاعبا ضمن تشكيلة الوطني لوديتي الأردن وأوزبكستان

الإصابة تبعد ريبين سولاقا عن صفوف الأسود

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن المدير الفني لمنتخب العراق، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قائمة أسود الرافدين لخوض وديتي الأردن وأوزبكستان يومي 12 و 17 من الشهر الحالي في الإمارات.. ويأتي معسكر المنتخب العراقي في الإمارات ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة التي ستستأنف بداية العام المقبل.

واختار كاتانيتش 24 لاعبا ضمن القائمة التي ستتجمع بداية في بغداد قبل السفر إلى دبي لخوض المباراتين.. وتضم القائمة كلا من:حراس المرمى: جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد.. المدافعون: علاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وأحمد ابراهيم وميثم جبار وسعد ناطق وعلي فائز وريبين سولاقا وضرغام إسماعيل وعلي عدنان.

لاعبو الوسط: أمجد عطوان وبشار رسن ومحمد رضا وحسين علي ومازن فياض ومحمد مزهر وشريف عبد الكاظم وهمام طارق وإبراهيم بايش.. المهاجمون: علاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومهند علي. وأصيب مدافع المنتخب الوطني ونادي اردا كارتزالي البلغاري، ريبين سولاقا خلال مباراة فريقه الأخيرة بالدوري البلغاري الممتاز.وخرج سولاقا من مباراة فريقه الأخيرة أمام بيروي في الدقيقة 46 من عمر المباراة يوم السبت الماضي. وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس، إن «المدافع ريبين سولاقا سيغيب عن صفوف المنتخب الوطني في المباراتين الوديتين أمام الأردن وأوزباكستان».

وأوضح أن «نتائج الفحوص الخاصة بالمدافع ظهرت اليوم وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة 3 أسابيع إلى شهر واحد، بالتالي لم يعد بإمكانه المشاركة في معسكر الإمارات وخوض المواجهتين الوديتين».وستقام المباراتان في الـ12 والـ17 من الشهر الحالي في الإمارات.

من جانبه، اكد النجم الدولي السابق، سعد قيس، أن قائمة المنتخب الوطني لمواجهتي الاردن واوزباكستان الوديتين، هي الافضل حالياً. واعلن كاتانيتش يوم امس، عن قائمة اسود الرافدين للمباراتين والتي تضمنت 24 لاعباً. وقال قيس في حديث للسومرية نيوز إن «برغم غياب بعض الأسماء عن قائمة المنتخب الوطني، التي كنا نتوقع وجودها مثل احمد ياسين وجستن ميرام وعلاء عباس وكذلك الحارس احمد باسل لما ظهر عليه من مستوى عالي ولكنها تبقى نظرة المدرب ورؤيته». وأوضح بالقول، «هذا لا يعني بأن الأسماء المدعوة ليست مؤهلة او ليست جديرة وانا ارى انها الافضل حالياً، لكن كنت اتمنى وجود جستن ميرام لأنه لاعب ذو مواصفات وإمكانية عالية وكذلك احمد ياسين».

وتابع قيس قائلاً: «نتمنى التوفيق للمنتخب في هاتين التجربتين اللتان تأتيان بعد ابتعاد وغياب طويل عن المباريات الودية والرسمية».وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الأردني في الـ12 من الشهر الحالي، في حين سيلاعب أوزباكستان في السابع عشر من الشهر ذاته، حيث ستقام المباراتان على الملاعب الإماراتية.

وقال المدرب الأسبق للمنتخب العراقي راضي شنيشل، إن القائمة التي تمت دعوتها لأسود الرافدين، من قبل المدرب كاتانيتش لمباراتي الأردن وأوزبكستان الوديتين «طبيعية ولا تستحق هذه الإثارة التي انطلقت حال الإعلان عنها».وتعرض كاتانيتش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لهجوم، منذ إعلان قائمة المنتخب.

وأضاف شنيشل»القائمة طبيعية وفق منطق الاستقرار، المدرب مطالب بالحفاظ على الاستقرار الفني وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك تغيير كبير والإضافات قد تقتصر على اسمين أو ثلاث».

وبين «النقطة الوحيدة التي آخذها على القائمة عدم اختيار لاعب النفط محمد داود، برغم أنه لاعب مؤثر وعاد لمستواه بعد الإصابة، لا سيما وأنه تمت دعوته بالسابق ولم يأخذ فرصته بسبب الإصابة، وكان الأحرى أن يمنح فرصة في هذه الفترة لأنه في قمة النضج».وأوضح أن «عدم منح الفرصة للاعبين من خارج الفرق الجماهيرية الكبيرة يعطي مؤشرا سلبيا، فيجب أن يكون هناك توزيع عادل للفرص».