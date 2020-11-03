غرامة مالية على شالكه بسبب العنصرية ضد لاعب دورتموند

آينتراخت فرانكفورت يخشى خسارة 70 مليون يورو

ميونيخ ـ وكالات:

فرض الاتحاد الألماني لكرة القدم، غرامة مالية بحق نادي شالكه مع إلزامه بتحسين معاييره الأمنية في مباراة فريق الشباب المقبلة أمام بوروسيا دورتموند بعد استهداف يوسوفا موكوكو، لاعب دورتموند مؤخرًا، من قبل جماهير شالكه.

ويتم اعتبار موكوكو، 15 عامًا، المولود بالكاميرون، على نطاق واسع أحد المواهب الواعدة في كرة القدم الألمانية لكنه تعرض لإهانات وهتافات عنصرية بعد تسجيله 3 أهداف «هاتريك» في مباراة الفريقين للشباب تحت 19 عامًا يوم 18 تشرين أول الماضي.. وفرض اتحاد الكرة الألماني، غرامة بقيمة 6 آلاف يورو، على شالكه مع السماح للنادي باستخدام ألفي يورو من هذه الغرامة لتحقيق تقدم ملموس في معايير مكافحة العنصرية والتمييز.

وجرى إلزام شالكه بتوفير 20 رجل أمن خلال مباريات فريق الشباب أمام دورتموند بحلول موسم «2022-2023» مع وضع تصور يضمن تدابير فعالة في حالة الإساءة من قبل المشجعين.. وأكد اتحاد الكرة الالماني أن نادي شالكه تقبل العقوبة التي فرضت عليه.

من جانب اخر، أبدى آينتراخت فرانكفورت، خشيته من مواجهة خسائر هائلة قد تصل إلى 70 مليون يورو (4ر81 مليون دولار) بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال أكسيل هيلمان عضو مجلس إدارة النادي في تصريحات لمجلة «كيكر»: «في الموسم المقبل، ستصل الخسائر بشكل سريع إلى ما بين 50 و70 مليون يورو، إذا استمرت إقامة المباريات بدون جمهور خلال النصف الثاني من الموسم».

وكانت منافسات الموسم الماضي من الدوري الألماني (بوندسليجا) قد توقفت في آذار/مارس مع بداية تفاقم أزمة كورونا، ثم جرى استئناف المنافسات في أيار/مايو بإقامة المباريات بدون جماهير، وقال هيلمان إن ذلك كلف آينتراخت ما بين 15 و20 مليون يورو.

وفي الموسم الجاري، لم تتمكن بعض الأندية من استضافة عدد محدود من المشجعين، قبل أن تشهد ألمانيا فرض إجراءات إغلاق عام مجددا حتى نهاية تشرين ثان/نوفمبر الجاري على الأقل، لتقام جميع المباريات من دون حضور مشجعين.

إلى ذلك، قاد توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، فريقه إلى الفوز على نظيره كولن بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما ، بمنافسات الأسبوع السادس من الدوري الألماني., وسجل مولر، الهدف الأول للفريق البافاري من ركلة جزاء، ليقود بايرن لفوز جديد يواصل به تصدر جدول البوندسليجا برصيد 15 نقطة.

وذكر موقع «توتو ميركاتو» أن مولر وصل إلى الفوز رقم 260 له بقميص بايرن ميونخ، خلال 357 مباراة شارك فيها مع الفريق.. وأضاف أن مولر عادل بذلك رقم أوليفر كان، الحارس الأسطوري لبايرن ميونخ، والذي فاز في 260 مباراة خلال 310 مواجهات.. ولفت الموقع «في الدوري الألماني، يظل مانفريد كالتز، هو صاحب الرقم القياسي بفوزه في 291 مباراة خلال 581 مباراة مع هامبورج».