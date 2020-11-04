اختيار تشكيلة الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم

بغداد ـ الصباح الجديد:

انتهت مباريات الجولة الثانية من الدوري العراقي التي شهدت إقامة 9 مباريات فقط كون فريق النجف لم يحضر مباراته أمام نفط الوسط وبالتالي اعتبر خاسرا بثلاثية.. وتعد الجولة الثانية فقيرة نسبيا والمنافسة بين اللاعبين لم تكن مثالية على خلاف الجولة الأولى.. اختار تشكيلة الجولة الثانية وفق تأثير اللاعبين فرديا وجماعيا:

أمجدر رحيم: حارس مرمى الطلبة حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية تواليا، أمام الصناعات الكهربائية، وأسهم في فوز فريقه 3-0..

علي فائز: قلب دفاع الشرطة الدولي قاد الخط الخلفي بكل ثقة أمام فريق أمانة بغداد ولعب دورا مهما في فوز الشرطة 2-0، حيث سجل أحد الهدفين من ركلة جزاء.

ناظم خضر: مدافع الكهرباء الذي لعب دورا مميزا في مباراة فريقه ضد الحدود، وتكفل بتسجيل هدف التعادل الثاني لفريقه لينتهي اللقاء 2-2.؟ أحمد عبد المجيد: الظهير الأيمن لفريق النفط وقائد الفريق. برغم أن المباراة أمام الزوراء كانت صعبة لكن دوره كان فعالا ونجح في غلق الجانب الأيمن وساهم في دعم فريقه هجوميا.. أمجد وليد: الظهير الأيسر لفريق زاخو وأحد أوراقه الرابحة، بالنظر إلى خبرته الكبيرة، وكان أحد المفاتيح المهمة لفريقه في لقاء الديربي أمام أربيل.

كرار نبيل: ارتكاز فريق القوة الجوية من الأسماء المتوهجة في آخر موسمين لعب مباراة كبيرة أمام نفط البصرة وسجل هدفا ذكيا افتتح من خلاله النتيجة التي انتهت 2-1 لمصلحة الجوية.

محمد جفال: لعب دورا بارزا في فوز فريقه الطلبة على الصناعات وسجل هدفين من ركلتي جزاء في المباراة.. عمر عبد الرحمن: الجناح الأيمن لفريق الكرخ، قاد فريقه لتحقيق الفوز الأول في الدوري بعد تسجيله هدفين في شباك فريق القاسم.

مهدي كامل: اللاعب الخبرة في وسط الزوراء مهدي كامل مرر كرات ذكية في مباراة النفط وشكل إزعاجا كبيرا لهم ونجح في السيطرة على الجانب الأيسر.

فرحان شكور: مهاجم أربيل النشيط كان مشاكسا بالنسبة لدفاعات زاخو وتكفل بإحراز الهدف الوحيد لفريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.. منار طه: مهاجم الحدود قدم مباراة كبيرة ضد الكهرباء وتكفل بتسجيل هدفين لفريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.