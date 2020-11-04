التربية البدنية تؤكد حرصها على تقديم الخدمات للرياضيين الأبطال والرواد

قسم البرامج والأنشطة يقيم مؤتمرًا خاصًا لمناقشة الدورات التنموية

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواصل قسم الرياضيين الأبطال والرواد بدائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة، وبمتابعةٍ مستمرةٍ من الوزير عدنان درجال، بتقديم الخدمات وترويج معاملات الأبطال والرواد.

وأكد مدير القسم وصفي كريم، أن دائرة التربية البدنية والرياضة تسعى الى تسهيل الاجراءات الادارية امام الشريحة التي خدمت العراق وقدمت خدمات كبيرة لرافع اسم راية الله اكبر في المحافل الدولية ، مبينا اننا مستمرين بالعمل على تزويدهم بكتب تأييد إلى مجالس المحافظات، لغرض الترويج للمعاملة الخاصةٍ بشأن قطع الأراضي المذكورة في قانون رقم (٦) لعام ٢٠١٣.

وأشار كريم إلى استمرارهم بالعمل على إصدار الهويات، وترويج معاملات الرواد الذين بلغوا الـ (٥٠) عامًا، وكذلك الأبطال الذين حصلوا على الإنجازات ضمن الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية، المشار إليها في القانون المذكور آنفًا.

إلى ذلك، تقيم دائرة التربية البدنية والرياضة – قسم الانشطة والبرامج في وزارة الشباب والرياضة دورة القواعد الاساسية في قيادة درس التربية الرياضية في مقر الدائرة.

وقال رئيس قسم الانشطة والبرامج الدكتور نجم عبد مطشر انه تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بتفعيل التعاون مع وزارة التربية لخدمة شريحتي الشباب والرياضة، فقد بادرت دائرة التربية البدنية والرياضية ومن خلال قسمنا باول مبادرة لتفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية.

واضاف عبد مطشر ان اساتذة مختصين سيحاضرون في الدورة وهم كل من الدكتور علي عصفور جادل والدكتور احمد حسين حيال والاستاذ فراس صاحب والدكتور علي كاظم حسين، وستتضمن المحاور التالية: صفات وسمات المدرس الناجح، ومهام وواجبات مدرس التربية الرياضية، وكيفية ترتيب سجل خطة الدرس، وكيفية تقسيم الدرس بصورة عملية ووفق المهارات الواجب تعلمها، مبينا ان هنالك العديد من الانشطة والبرامج المشتركة التي ستقام بين الوزارتين ضمن الخطة السنوية للعام المقبل.

من جانبه، أقام قسم البرامج والأنشطة في دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع تجمع تنمويون الشبابي، مؤتمرًا خاصًا لمناقشة الدورات التنموية تحت شعار دعم الشباب ونبذ التطرف على قاعة التربية البدنية.

واستهل الحديث مدير القسم الدكتور نجم عبد مطشر، بالإشارة إلى إن المؤتمر يقع ضمن الخطة السنوية للدائرة، مؤكدا على أن أهدافه تسعى إلى رفع مهارات الشباب، ومستوياتهم العلمية، والمعيشية، والنفسية.وبين أنه يهدف إلى نشر ثقافة الاعتدال ونبذ التطرف، فضلًا عن دعم المرأة على كل الصعد.

وفي تصريحٍ خاصٍ لـ قسم الإعلام والاتصال الحكومي، بين رئيس تجمع تنمويون الشبابي محمد حسين أبو شبع، أن أهداف التجمع تهدف إلى تنمية المهارات الشبابية، ومواكبة التطور الحاصل في كل المجالات التي من شأنها تطوير الشباب.

وأضاف أبو شمع أن التجمع لديه رؤية عالمية تنطبق على المحلي ثم الانطلاق نحو العالمية، ولدينا فروع في عدد من المحافظات، الفرع الرئيس في النجف الاشرف، وآخر في بغداد، وأربيل، والعمل جارٍ لفتح فروع أخرى، ونسعى الى التواصل مع الدول العربية.