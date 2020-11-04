اليوم.. اقامة ثلاث مباريات في دوري الكرة الممتاز

ابرزها قمة الزوراء والطلبة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تستكمل اليوم الخميس مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز، اذ تجرى 3 مباريات، زاخو يضيف الشرطة في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر وفي ملعب الشعب الدولي تجرى مباراتين، الاولى في الساعة الرابع والربع مساء بين الجوية والصناعات الكهربائية والثانية في الساعة 8 مساء بين الطلبة والزوراء.

وتقام يوم غد الجمعة 5 مباريات، ففي ملعب الشعب الدولي يتواجه النفط وأمانة بغداد في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر ويلعب الحدود ونفط البصرة في ملعب التاجي في التوقيت ذاته، وتجرى مباراة الكرخ والديوانية في ملعب الأول في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، ويضيف ملعب كربلاء الدولي مباراة نفط الوسط ونفط ميسان في الساعة الخامسة والنصف مساء، وتقام في ملعب الكفل مباراة فريقي القاسم وأربيل في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

وبدأت أمس الجولة باقامة مباراتين، اذا ضيف الميناء فريق الكهرباء في الساعة الخامسة والنصف مساء في ملعب الفيحاء، وتواجه السماوة والنجف في ملعب الأول في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

من جانبه، استعاد فريق نادي الزوراء خدمات ثلاثة من لاعبيه، قبل مواجهة اليوم الخميس النارية أمام الطلبة، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، في استاد الشعب.فقد تماثل للشفاء الثلاثي المؤلف من: أحمد فاضل والحارس علي ياسين والمهاجم مصطفى محمود، في حين سيغيب عن الفريق ضرغام إسماعيل، الذي تعرض للطرد في المباراة الماضية.وتمثل عودة هذا الثلاثي قوة إضافية للزوراء، الذي يسعى لاستعادة توازنه في مباراة الغد، بعدما حصل على نقطتين فقط من جولتين، بعد التعادل مع الشرطة والنفط.

المباراة التي يستضيفها ستاد الشعب في تمام الساعة الثامنة مساء بين الطلبة والزوراء ستكون مباراة الجولة لأنها تجمع قطبين مميزين في الكرة العراقية برغم التراجع الأخير بالمستوى والنتائج للطلبة، لكنه يبقى من الفرق الكبيرة.والمواجهات بين الفرق الكبيرة لا تخضع لمعايير الأرقام بل إن الملعب سيكون هو الفاصل بين الطرفين.

الزوراء بدايته لم تكن مقنعة للجماهير رغم أنه خاض مباراتين على مستوى عال لكنه خرج من المباراتين بنقطتين فقط حيث تعادل مع الشرطة وكذلك مع النفط وبالتالي فهو متراجع في لائحة الترتيب وينظر لنقاط المباراة على أنها فرصة كبيرة للعودة والتقدم بعض المراكز قبل التوقف.في حين يسعى الطلبة لتعزيز نتيجة الفوز في الجولة الماضية بعد انتصاره على الصناعات الكهربائية.

رصيد الطلبة أربع نقاط وينظر لمباريات الديربي بنظرة مختلفة كونها تبقى راسخة في الأذهان ومؤثرة معنويا على مسيرة الفريق في الجولات المقبلة وبالتالي يسعى هو الآخر لحصد نقاطها.

في المباراة الثانية لن تكون رحلة الشرطة سهلة عند مواجهة زاخو بل ستكون محفوفة بالمخاطر كون المنافس يراهن على المباريات التي تقام في ملعبه، لاسيما وأنه هو الآخر مطالب بالفوز لأنه تعادل في الجولتين السابقتين ورصيده نقطتين فقط ويسعى للتعويض.الشرطة الفريق الكبير يضم كوكبة من اللاعبين الدوليين المميزين، سيلتحق بالمنتخب بعد المباراة مباشرة وهذا ما سيقلق بعضهم لتجنبهم التعرض للإصابة.

ما يميز اللقاء هو أن مدرب زاخو أحمد صلاح كان مدربا مساعدا في نادي الشرطة ويعرف التفاصيل الدقيقة عن الفريق، بالمقابل الشرطة يعرف جيدا أحمد صلاح وبالتالي المباراة قد تكون مفتوحة من حيث الفكر التكتيكي للطرفين.

القوة الجوية سيكون في مهمة سهلة نسبيا عندما يلاقي الصناعات الكهربائية في ملعب الشعب.القوة الجوية جمع العلامة الكاملة من المباراتين السابقتين ورغم أنه عانى فيهما حيث سجل هدفا متأخر جدا في مرمى الكهرباء وعانى أمام نفط البصرة لكنه يبقى فريق كبير بدليل أنه جمع 6 نقاط.وسيعاني الصناعات الكهربائية بعد تعرضه لخسارتين أمام النفط والطلبة وكذلك ما يزيد من معاناته هو غياب المدرب عماد عودة عن الفريق لإصابته بفيروس كورونا.

من جانبها، عقدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، اجتماعاً مع روابط مشجعي اندية الدوري الممتاز، أول أمس.. وجرى خلال اللقاء مناقشة جميع الامور المتعلقة بوضع الجماهير المستقبلي في الدوري واهمها عودة الجماهير مستقبلاً وفق مايتم الاتفاق عليه من الجهات المعنية.وتمنع خلية الازمة، حضور الجماهير الى المدرجات بسبب ظروف جائحة كورونا في عموم البلاد.