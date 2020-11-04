في مهرجان الجونة السينمائي عصر جديد في تكنولوجيا الأفلام

قدمت شركة جيميناي افريقيا مشاريع 10 شركات ناشئة في مهرجان الجونة السينمائي كجزء من برنامج UpliftForGFF؛ و هو برنامج يهدف النهوض برواد الأعمال في مجال الإعلام والترفيه ودعم مجال صناعة السينما من خلال خلق قنوات التواصل بين صناعة الافلام ومجال ريادة الأعمال. وتأتي المبادرة في إطار سعي الشركة للتأثير الإيجابي على النظام البيئي لريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة في مختلف المجالات.

أطلقت شركة جميناي أفريقيا – التابعة لمجموعة أوراسكوم برنامج UpliftForGFF، و هو أول برنامج إقليمي من نوعه لسد الفجوة بين صناعة الأفلام وريادة الأعمال وخلق قنوات التواصل بينهم من خلال إتاحة الفرص العملية المناسبة لرواد الأعمال والارتقاء بصناعة الترفيه عن طريق إدخال التكنولوجيا والأفكار الإبداعية الجديدة فيها.

أقيم الحدث الرئيسي لـ UpliftForGFF في مهرجان الجونة السينمائي، حيث عرضت عشر شركات ناشئة مشاريعها وأفكارها أمام المستثمرين وصناع الأفلام. تكونت لجنة التحكيم من المهندس نجيب ساويرس، المهندس عدلي توما، شيرين رضا، أمير رمسيس، ناردين فرج وشيرين ماجورا. قدمت اللجنة المكونة من خبراء في مجال الأعمال ومجال الإعلام وصتاعة السينما ملاحظات ونصائح بناءة للشركات الناشئة.

تلقى ثلاثة فائزين اختارتهم لجنة التحكيم نصائح و دعم في حدث خاص حضره المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة جيميناي افريقيا، جنبًا إلى جنب مع عمالقة الصناعة مثل محمد حفظي ، وشيرين رضا ، وسيد فؤاد ، وشيرين ماجورا.

حاز على المركز الأول Hall of Talents، ووهي منصة للتواصل عبر الإنترنت لصناع الأفلام والفنانين والمتخصصين في الصناعة للعمل كفريق واحد وتبادل المعرفة ورؤى الصناعة وإنشاء مجموعة متنوعة من المشاريع الطموحة التي من شأنها إثراء صناعة الأفلام. ثم تبعته شركة Droovy، وهي شركة ناشئة تهدف إلى أن تكون رائدة في مجال صناعة الأفلام التفاعلية. أما عن المركز الثالث فهو لشركة تجربة السينما المصرية، وتقدم الشركة فكرة عمل متحف قائم على التكنولوجيا ويحتوي على تقنيات حديثة مثل الواقع الافتراضي والصور المجسمة، مما يساعد الزوار على التفاعل مع المعروضات بطريقة مختلفة لم تحدث في مصر أو لفريقيا من قبل.

شاركت الشركات الناشئة المؤهلة في البرنامج بعد اختيارهم من عدد متقدمين تجاوز 150 متقدمًا. تم إجراء مقابلات شخصية معهم، وتزويد الشركات الناشئة الواعدة التي يمكن أن تؤثر على صناعة الترفيه وتسهيل عملياتها المتنوعة بتدريبات حول ريادة الأعمال وتقديم العروض و نصائح و دعم من فريق جيميناي افريقيا.

لم تستفد الشركات الناشئة ورواد الأعمال فقط من الانضمام إلى UpliftForGFF بفتح الأبواب لنقاط التقاء متعددة في مجال صناعة الأفلام ولكن أيضا بإمكانية الحصول على فرص استثمار وشراكات داخل المجال، وكذلك فرص تدريب من قبل خبراء متخصصين.

وعلى الرغم من انتهاء فاعليات برنامج UpliftForGFF ، إلا أن جيميناي افريقيا ستواصل دعمها لجميع الشركات الناشئة المؤهلة من خلال تقديم الإرشاد والشراكات لتمكينهم من تحقيق أحلامهم والارتقاء بشركاتهم الناشئة!

وقد علق المهندس عدلي توما قائلاً: «إذا القينا نظرة على سبب إطلاقنا لبرنامج UpliftForGFF ، سنتذكر دائما ما نسعى دائما لتحقيقه في جيمناي إفريقيا، وهو تعزيز المواهب الشابة ورواد الأعمال المبدعين، ومنحهم الفرص لتحقيق أحلامهم. نشعر بالفخر بجميع المتقدمين وليس فقط الثلاثة الفائزين. ومتحمسون أيضا لنجاحنا في سد الفجوة بين الترفيه وريادة الأعمال. كما نتطلع لرؤية دور التكنولوجيا في رفع مستوى صناعة السينما.

ثقتنا كبيرة في رواد الأعمال وكلنا أمل أننا سنعود إلى مهرجان الجونة السينمائي بثلاث قصص نجاح على الأقل في مثل هذا الوقت من العام المقبل».