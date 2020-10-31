  • السبت , 31 أكتوبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

نيكول كيدمان تعود إلى الشاشة الصغيرة بصحبة هيو غرانت

الصفحة الأخيرة
التعليقات على نيكول كيدمان تعود إلى الشاشة الصغيرة بصحبة هيو غرانت مغلقة
0 views

الصباح الجديد – وكالات:
بعد نجاحها الكبير في المسلسل التلفزيوني Big Little Lies الذي حصل على أربع جوائز (غولدن غلوب) وثماني جوائز (إيمي)، تعود النجمة نيكول كيدمان إلى الشاشة الصغيرة مرة ثانية في مسلسل جديد انطلق بثه عبر “HBO” في الولايات المتحدة ويحمل عنوان The Undoing بمشاركة النجم البريطاني هيو غرانت.
وتؤدي كيدمان في المسلسل شخصية (غريس فريزر) المعالجة النفسية الناجحة التي تعيش حياة مستقرة وهادئة مع زوجها جوناثان (هيو جرانت)، وابنهما الصغير (نوح جوبي)، الذي يدرس في مدرسة خاصة للنخبة في مدينة نيويورك وتبدو منهمكة بنشر روايتها الأولى.
تلعب كيدمان في هذا المسلسل دوراً مركزياً في القصة التي تدور أحداثها في مجتمع مصغر قائم على المال وقواعد سلوكية منضبطة سرعان ما تنهار بفعل عامل خارجي، بعد وقوع جريمة تهز المجتمع المخملي في نيويورك، وتؤدي إلى كشف الأسرار واحداً تلو الآخر وسقوط الأقنعة عن الوجوه التي كانت مختبئة خلفها، وتؤدي الاحداث المتسارعة إلى فتح هوة في حياة كيدمان التي تبدو مثالية للوهلة الأولى، ولكنها تهتز فجأة بحوادث الموت والعنف وفقدان الزوج. ويكون لزاماً عليها تفكيك حياتها وإعادة تركيبها من جديد والتصرف بسرعة لحماية نفسها وابنها من المجهول .
وأكد غرانت في أحد لقاءاته أن هذا المسلسل، لغز كبير وعمل تشويقي على الطريقة الإسكندنافية في إشارة منه لمخرجة المسلسل الدانماركية (سوزان بيير) التي حصلت مؤخرًا على جائزة إيمي عن عملها في The Night Manager.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة