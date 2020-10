نيكول كيدمان تعود إلى الشاشة الصغيرة بصحبة هيو غرانت

الصباح الجديد – وكالات:

بعد نجاحها الكبير في المسلسل التلفزيوني Big Little Lies الذي حصل على أربع جوائز (غولدن غلوب) وثماني جوائز (إيمي)، تعود النجمة نيكول كيدمان إلى الشاشة الصغيرة مرة ثانية في مسلسل جديد انطلق بثه عبر “HBO” في الولايات المتحدة ويحمل عنوان The Undoing بمشاركة النجم البريطاني هيو غرانت.

وتؤدي كيدمان في المسلسل شخصية (غريس فريزر) المعالجة النفسية الناجحة التي تعيش حياة مستقرة وهادئة مع زوجها جوناثان (هيو جرانت)، وابنهما الصغير (نوح جوبي)، الذي يدرس في مدرسة خاصة للنخبة في مدينة نيويورك وتبدو منهمكة بنشر روايتها الأولى.

تلعب كيدمان في هذا المسلسل دوراً مركزياً في القصة التي تدور أحداثها في مجتمع مصغر قائم على المال وقواعد سلوكية منضبطة سرعان ما تنهار بفعل عامل خارجي، بعد وقوع جريمة تهز المجتمع المخملي في نيويورك، وتؤدي إلى كشف الأسرار واحداً تلو الآخر وسقوط الأقنعة عن الوجوه التي كانت مختبئة خلفها، وتؤدي الاحداث المتسارعة إلى فتح هوة في حياة كيدمان التي تبدو مثالية للوهلة الأولى، ولكنها تهتز فجأة بحوادث الموت والعنف وفقدان الزوج. ويكون لزاماً عليها تفكيك حياتها وإعادة تركيبها من جديد والتصرف بسرعة لحماية نفسها وابنها من المجهول .

وأكد غرانت في أحد لقاءاته أن هذا المسلسل، لغز كبير وعمل تشويقي على الطريقة الإسكندنافية في إشارة منه لمخرجة المسلسل الدانماركية (سوزان بيير) التي حصلت مؤخرًا على جائزة إيمي عن عملها في The Night Manager.