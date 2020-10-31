“حرب الكباب” في تركيا.. من يفوز بها؟

الصباح الجديد – وكالات:

تدور في تركيا بعض “الحروب” الخفية التي تتعلق بالطعام، وغالبا ما تقسم الناس إلى معسكرين، لم يكن آخرها “الشكشوكة” أو “المينيمن” باللغة التركية، وما إذا كان البصل أحد مكوناته أم لا، لدرجة أن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تدخلت في وقتها. حين أرسل أحد المواطنين يسأل عن المشكلة، وقالت إنه سؤال صعب، لكنها تفضل “المينيمن” من دون بصل.

حرب جديدة هي حرب الكباب، وتشترك في ذلك ولايتان تركيتان: شانلي أورفا، وأضنة، حيث يعد الكباب الخاص بكل منها واحدا من أشهر طرق تحضيره في تركيا.

ويدعي الطهاة في شانلي أورفا بحسب “حرييت” أن ولايتهم هي “أرض الكباب” ومستعدون للمنافسة، بينما يقول الطهاة في أضنة إن الناس يأتون من حول العالم لتذوق الكباب الخاص بهم، مقترحين عمل إحصائية لحصر عدد السياح الذين يزورون كل ولاية.

وتقول وكالة الأناضول التركية إن طرق تحضير الكباب في تركيا تصل إلى 100 نوع، لكن أشهرها كباب أضنة الذي يصنع من اللحم الناعم المطحون مع الخضار والبهارات الحارة، وكباب أورفا الكلاسيكي.

وتتنوع أسماء أنواع الكباب ما بين طريقة تحضيرها وتقديمها وعادات أكلها، وأيضا بحسب المنطقة ومن صنعها لأول مرة، واشتهر بها.