  • السبت , 31 أكتوبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

شكوى الشعراء من الاصدقاء

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التعليقات على شكوى الشعراء من الاصدقاء مغلقة
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  • 1 –
    الشكاوى من بعض الأصدقاء قديمة جديدة ،غير اننا اصبحنا اليوم أمام مصطلح جديد هو ( الاخوة – الاعداء ) ..!!
  • 2 –
    والشعراء لا يكتمون ما تجيش به صدورهم من مشاعر ازاء ما يرون من اصدقائهم، وسنحرص في هذه المقالة الوجيزة على ذكر شيء مما قالوا :
    قال أحدهم ( محمد بن سليمان المتوفى سنة 620 هـ ) :
    تقولُ حليلتي لما رَاَتْنِي
    وقد أزمعتُ عن وطني غُدُوَّا
    أَقِمْ واطلب مرامَكَ مِنْ صديقٍ
    فقلتُ لها يصيرُ اذنْ غدُوّا
    راجع : الوافي 3 /125
    يشق على الزوجة ان يفارقها زوجها ويغادر الوطن بحثا عن عمل يناسبه .
    ولقد أشارت زوجة الشاعر عليه أنْ يقصد واحداً من اصدقائه ويطلب منه ان يمد له يد المساعدة، ويغنيه بذلك عن تجشم عناء الأسفار ومغادرة الديار .
    وقد جاء الجواب رهيباً غريبا
    قال لها :
    انه اذا طلب من (صديق) أنْ يقف الى جانبه مُساعدا ومُعينا فانّ هذا ( الصديق) سينقلب ( عدوا) في اشارة واضحة الى ما تنطوي عليه نفوس بعض الأصدقاء من انانية وشحّ
    ومن هنا قيل :
    يُعرّفُكَ الاخوانُ كلٌّ بنفسِهِ
    وخيرٌ أخٍ مَنْ عرفتَّكَ الشدائدُ
  • 3 –
    وقال كاتب السطور :
    تنّكر صاحبي فيئستُ منهُ
    وإنَّ اليأسَ إحدى الراحتيْنِ
    وكانت لي عليه يدٌ جفاها
    ألا شتانَ ما بيْنَ اليديْنِ
    واذا كانت العادة ان تحفظ اليد فانّ صاحبنا لم يحفظ اليد ، وكان منه ما كان … والله المستعان .
  • 4 –
    ويحذّر البوصري من وجوه وضيئة تبدو وكأنها الأقمار ، ولكنها ليست عند الاختبار الاّ النار ..!!
    يقول :
    احذر محاسنَ أوجِهٍ فقدتْ محاسنَ
    أنفسٍ ولوآنها أقمارُ
    سُرُجٌ تلوحُ اذا نظرتَ فانّها
    نورٌ يضيء وإنْ مسَستَ فَنارُ
    راجع الوافي / ج3 /100
  • 5 –
    ويشكو ( ابن دانيال) سوء حاله، مُعللّا ذلك بأدبار الحظ عنه وهو يشكو ضمناً مِنْ إعراض الأصدقاء واهمالهم لما رأوه من سوء احواله فيقول :
    ما عاينَت عيناي في عطلتي
    أَدبرَ مِنْ حَظِي ولا بختي
    قد بعتُ عبدي وحماري وقد
    أصبحتُ لا فوقي ولا تَحِتْي !!
    ومسألة ( الحظ ) التي أشار اليها الشاعر، ما هي الاّ تبرير للفشل ليس الاّ، وانها لأوهام تراود أذهان الكثيرين في كل عصر ومصر..!!
  • 6 –
    انّ التوجه الى ربّ السماء يُغني عن كل ما يتوقعه المرء من الأصدقاء…
    فلماذا التوجه بالحاجة الى مخلوق مثلك بعيداً عن طلبها من الخالق الكريم ؟
    وما أجمل ما قاله فتح الدين بن سيد الناس في هذا الباب :
    قال :
    صرفتُ الناس عن ( بالي )
    فَحَبْلُ ودادهم ( بالي )
    وحَبْلُ الله معتصمي
    بِهِ علقت آمالي
    فمن يسلو الورى طُرّاً
    فاني ذلك السالي
    فلا وجهي لِذي جِدَةٍ
    ولا ميلي لِذي مالِ
  • 7 –
    ويهجو المنازي أحد أصدقائه بهجاء لاذع بعد ان أظهر صاحبه الغدر
    قال :
    وصاحبٍ خِلْتهُ خليلاً
    وما جرى غدْرُهُ ببالي
    لم يُحْصِ الاّ القبيح مني
    كأنه كاتبُ الشمالِ
    يشير الى قوله تعالى :
    ( وانّ عليكم لحافظين . كراماً كاتبين )
    الانفطار /10 -11
    فهناك كاتبان موكلان باحصاء كل ما يصدر منا من قول أو فعل:
    كاتب اليمين يحصي الحسنات
    وكاتب الشمال يحصي السيئات
    اللهم املأ صفحاتنا بالجميل من الأقوال والأفعال ، واجعلنا من الأوفياء لاصدقائنا بعيداً عن القيل والقال ..!!
  • حسين الصدر

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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