جمال علي : نفط الوسط يملك مؤهلات المنافسة في ممتاز الكرة

بغداد ـ ميثم الحسني:

برغم تجاربه الناجحة مع الأندية المحلية لكن المدرب جمال علي عانى الكثير قبل أن يقرر مغادرة البلاد والإقامة في تركيا قبل أن يعود من بوابة نادي نفط الوسط بعدما تلقى عرضا لقيادة الفريق في الموسم المقبل.. جمال علي مدرب ترك بصمة في تجاربه المحلية وفي الاحتراف تحديدا في الأردن والإمارات واليوم يتسلح بالخبرة الكبيرة ويقود فريقا طموحا.

المدرب جمال علي تحدث حول طموحاته في الموسم المقبل وكيف يجد المنافسات في موسم استثنائي وأمور أخرى عبر هذا الحوار: فقال: تلقيت عروضا أخرى محلية، لكنها كانت دون مستوى الطموح، بعكس عرض نفط الوسط الذي كان مميزا لأنه من الفرق الكبيرة والمنافسة باستمرار على المراكز الأولى وسبق له التتويج باللقب، كما أن هناك أرضية جيدة للعمل في النادي، وبالتالي لم أتردد في قبول المهمة.

والوضع مختلف وأجواء العمل في نفط الوسط مغايرة، فالفريق يعمل في هدوء وهذا يدفعني للتفاؤل بأن الموسم المقبل سيكون عكس المواسم السابقة، والوضع العام في البلد أفضل مقارنة بالفترات السابقة التي قررت خلالها الاستقالة ابتعادا عن الجو العام.

واضاف: لاشك أن الوقت المحدد للإعداد لا يكفي. لم أعترض على موعد انطلاق الدوري كوننا نبحث عن المصلحة العامة فالمنتخبات بحاجة إلى استمرارية الدوري ولجنة المسابقات ملزمة بموعد لانطلاق المسابقة لينتهي الموسم في وقت مناسب، لا سيما أن جميع الأندية تمر بنفس الظرف ولا يتميز أحد فيما يخص الإعداد، سوى فريق الشرطة لارتباطه بالبطولة الآسيوية.

خضنا تدريبات مكثفة ومعسكرا داخليا في أربيل، إضافة لبعض المباريات التجريبية، ومن خلال ذلك يمكن القول إن جاهزيتنا جيدة ونطمح لدخول الدوري بوضع أفضل، ولا ننسى الجهود الكبيرة التي بذلها الطاقم الفني والمعد البدني الدكتور حيدر عبد القادر، والجهاز الطبي، وكل تلك التفاصيل وراء التحضير الجيد للفريق.

واوضح الأمور المالية في نفط الوسط جيدة جدا، ولم يكن هناك أي مشكلة في المواسم السابقة، سوى تأخر المستحقات لفترة بسيطة، وهو أمر طبيعي، في ظل الظروف العامة للبلد، لكن الإدارة ملتزمة ومتفهمة ودائما ما تشعر باللاعبين والتزاماتهم المالية، وهذا الموضوع لن يقلقنا، ونركز على انطلاقة الموسم.هناك محاولات لضم مهاجم، وندرس بعض الأسماء. بصورة عامة تعاقداتنا مميزة ونمتلك لاعبين جيدين، وهناك انسجام واضح بينهم، ولدينا مزيج من الخبرة والشباب، ومحترفين بمستوى جيد وبالتالي نتطلع لتحقيق نتائج مميزة.

وذكر ان نفط الوسط فريق كبير ودائما طموحه المنافسة على المراكز الأولى. وفق المعطيات فريقنا جيد جدا وقادر على المنافسة في المربع الأول وهدفنا الحصول على أحد المراكز الأربعة ولدينا المؤهلات لتحقيق ذلك.