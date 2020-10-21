الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية يبحثان معطيات المرحلة المقبلة

يتضمن دعم الألعاب الفردية والأهتمام بالبنى التحتية

إعلام الشباب والرياضة:

أكد وزير الشباب عدنان درجال انه ومنذ اليوم الأول لإستيزاره بوزارة الشباب والرياضة، كثف إتصالاته مع رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي وجميع الإتحادات العاملة بهدف طي صفحة الماضي والشروع بعمل مشترك يخدم الاسرة الرياضية بصورة عامة ورياضة الانجاز تحديدا وتحديث جميع آليات العمل لمواكبة التطور الحاصل في العالم ونبذ جميع اسباب الخلافات القديمة التي لن تزيد رياضتنا الا تاخرا .

جاء ذلك خلال زيارته مقر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ولقاء رئيس اللجنة رعد حمودي للتباحث في معطيات المرحلة المقبلة وتنسيق الجهود المشتركة وايصال رسالة واضحة تفيد بدعم الحكومة للجنة الاولمبية كراعية لرياضة الانجاز بعد اتمام العمل بقانونها الجديد والشروع باجراء انتخابات المكتب التنفيذي في الرابع عشر من الشهر المقبل .

وعبر درجال عن ثقته بالحرص والمسؤولية التي تتعامل بها اللجنة الاولمبية، فائلاً: اننا نشاركهم نفس الحرص وسنعمل معهم باتجاه واحد وسنسخر جهودنا للتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية لتأمين كل ما يخدم الرياضة العراقية معززين ذلك بدعم حكومي وترابط كبير من جميع الاطراف بما فيها لجنة الشباب والرياضة البرلمانية التي كان لها دورها وتعاونها المشهود في تشريع القوانين والاسهام المباشر لتوطيد العلاقات، ما ساعدنا نحو توسيع منافذ الاستثمار والرعاية التي وفرنا من خلالها حيزا واسعا لدعم الاتحادات الرياضية عن طريق الشركات الراعية والمصارف الاهلية دون الحاجة للمنح الحكومية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم اليوم، مضيفا ان باكورة اعمال الرعاية تجسدت بـ إتحاديّ ألعاب القوى والسلة وستتبعها إتحادات اخرى مقابل اشتراطات النهوض بواقعها واصلاح أساليب العمل تجسيداً لرؤيتنا الجديدة وشعارنا في العمل” الدعم مقابل الإصلاح”، ولا ضير من الإستعانة بالخبرة الاجنبية لتدريب وتطوير الملاكات المحلية .

من جهته عبر رئيس اللجنة الاولمبية عن شكره وامتنانه من جميع الخطوات الفاعلة لوزير الشباب مذكرا بان وجود شخصية رياضية فاعلة في الوسط مثل الوزيز عدنان درجال مع رؤى واضحة وخارطة طريق لانهاء المشاكل والشروع بالعمل الجديد معززا بجهد كبير للجنة الشباب والرياضة البرلمانية واستقلالية الاتحادات في الامور المالية ، كل هذه الامور يجب ان تاخذ صداها الايجابي بعد انتخابات المكتب التنفيذي المقبلة .

واوضح حمودي ان المرحلة المقبلة يجب ان تشهد تطورا نوعيا كبيرا يؤشر الفرق عن مرحلة ماضية خلت لا نريد العودة اليها ابدا بشعار التنسيق والتعاون الدائم لمصلحة الجميع.

واختتم درجال زيارته بتقديم الشكر الى رئيس اللجنة الاولمبية والتاكيد مرة اخرى على الدعم الحكومي لجميع الاتحادات العاملة وتوفير افضل الاجواء للانتخابات المقبلة التي اطلع السيد الوزير على تحضيراتها، مشيرا في الوقت نفسه الى ان العمل والاتصالات جارية لاجل دعم الالعاب الفردية وانجاز البنى التحتية التي تعد احد واهم اسباب التطور النوعي لرياضة الانجاز وتنظيم البطولات الكبيرة .