شؤون الاقاليم تتفقد منشآتها استعدادا لعودة النشاط الرياضي

إعلام الاقاليم والمحافظات:

تنفيذا لتوجيهات المدير العام لدائرة شؤون الأقاليم والمحافظات طالب جابر الموسوي، في متابعة استعدادات ملاعب ومنشآت الدائرة الريلضية في بغداد لعودة النشاط ابرياضي العام في العراق ، وتهيئة كل المستلزمات الضرورية لهذا الغرض ، تفقد معاون المدير العام للدائرة للشؤون الفنية د ميثم حسين امين ملعب الشعب الدولي يرافقه فريق عمل هندسي من الدائرة ، واجرى د. امين جولة ميدانية لاروقة الملعب صحبه فيها مدير الملعب د. علاء احمد ، وتم خلال الجولة الاطلاع على ألاستعدادات الجلرية لاستقبال مباريات الدوري الممتاز .

في سياق متصل عقد معاون المدير العام للدائرة للشؤون الادارية منير قدوري جاسم ، اجتماعا بملاكات ( بيت الشباب في الرصافة) ، وجرت في الاجتماع مناقشة واقع عمل بيت الشباب والتدابير اللازمة لغرض تهيئته بصورة ملائمة لغرض إسكان الوفود الرياضية المشاركة في البطولات المقبلة ، واكد قدوري ان شعبة الخدمات وبالتعاون مع ملاكات بيت الشباب في الرصافة ستقوم بحملة كبيرة لإزالة الأنقاض المحيطة بالمبنى ، استعدادا لتضييف الفرق الرياضية والوفود الشبابية المشاركة في الاستحقاقات الرياضية والشبابية المقبلة.