ندوة عن قروض صندوق النقد الدولي المشروطة وتأثيرها على الاقتصاد العراقي

أقامتها كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز في البصرة

البصرة – سعدي السند:

نظم قسم إدارة وتسويق النفط والغاز في كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز ندوة حوارية عن موضوع (قروض صندوق النقد الدولي المشروطة وتأثيرها على الاقتصاد العراقي:الورقة البيضاء انموذجاً)، تم خلالها مناقشة الورقة الاصلاحية البيضاء وتقديم الحلول الاقتصادية للازمة المالية الحالية.

وادار الندوة عميد كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز الدكتور سامي هاشم الساعدي الذي تحدث في بداية الندوة عن القروض المشروطة لصندوق النقد الدولي واثارها الاقتصادية المحتملة على العراق .

واكد خلال مقدمته على ان قروض صندوق النقد الدولي تؤدي الى تآكل الطبقة الوسطى واعادة انتاج طبقة جديدة وهي التي يطلق عليها المفقرون الجدد وهم ابناء الطبقة الوسطى الذين هبطوا للطبقة الفقيرة ، كما ان السلبيات الناجمة عن الاقتراص من صندوق النقد الدولي تؤدي الى التهميش الاجتماعي لفئات واسعة من الشعب وارتفاع معدلات الفقر والجريمة ، وهناك تجارب عدة لبلدان مختلفة ومنها فنزويلا والتي لجأت في التسعينيات من القرن الماضي الى الاقتراض من الصندوق حتى اصبح حجم ديونها يساوي نصف ناتجها المحلي .

بعدها قدم المحاضر الدكتور نصيف جاسم علي العبادي ورقته البحثية الموسومة (قروض صندوق النقد الدولي المشروطة وتأثيرها على الاقتصاد العراقي ، الورقة البيضاء انموذجاً) اذ قدم توضيحاً عن صندوق النقد والبنك الدولي واهدافهم المعلنة ونتائج سياستهم مع الدول وطرح بعض الحلول الاقتصادية للازمة المالية الراهنة .

واكد المحاضر على ان ثمة اوضاع اقتصادية هي من اجبرت العراق للجوء للاقتراض ومنها تراجع اسعار النفط لاسباب عديدة وعوامل مؤثرة وبذلك تراجعت الايرادات النفطية مما ادى الى شحة بالموار د ، وكذلك الاعتماد الكلي على النفط (اقتصاد ريعي) مما ادى الى انعدام دور القطاعات الاخرى ، اضافة لسوء الادارة والتخطيط واستشراء الفساد في مفاصل مختلفة من مؤسسات الدولة ، لافتا الى ان السلبيات العديدة التي تشتمل عليها هذه الورقة والتي تسبب ضرراً لشرائح كبيرة من المجتمع العراقي.

وشهدت الندوة عدة مداخلات ومنها مداخلة لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي ، ومداخلة مساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية الدكتور يوسف الاسدي ومداخلة لمساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية الدكتور عمار الخرسان ومداخلة لرئيس قسم ادارة وتسويق النفط والغاز المدرس المساعد عدي حسين علي ومداخلة لمقرر قسم ادارة وتسويق النفط والغاز المدرس المساعد حسين ناصر ،حيث تركزت المداخلات على اهمية تقديم التوصيات والحلول بالسرعة الممكنة لايجاد الحلول للازمة المالية الحالية.

دورة التدريب الاحترافي للتعليم الالكتروني المدمج

شارك التدريسيان في كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز المعاون الاداري الدكتور نصيف جاسم علي العبادي والمدرس المساعد حيدر علي كريم الاسدي في افتتاح اليوم الاول لفعاليات (دورة التدريب الاحترافي للتعليم الالكتروني المدمج) والتي تقيمها جامعة البصرة للنفط والغاز وذلك حرصاً على تطوير مهارات ملاكات الجامعة من التدريسيين والمنتسبين في موضوع استعمال التعليم الالكتروني المدمج واستجابة لتوجيهات الفريق الوزاري للتعليم الالكتروني ، وافتتحت عبر كوكل ميت .

وقدم المحاضرة الاولى المدرس المساعد حيدر علي الاسدي وكانت بعنوان ( مقدمة في مفهوم التعليم الالكتروني) وتطرق لمقدمة تعريفية عن التعليم الالكتروني من حيث المفاهيم والاساليب ومفهوم تصميم التعليم الالكتروني وتحديد الاستراتيجيات التعليمية التي يمكن تحويلها الى فصل دراسي عبر الانترنت وانواع التعليم الالكتروني وفوائده وضرورات تطبيقه في المرحلة الانية والمستقبلية .

كما تطرق في المحور الثاني لأخلاقيات التواصل عبر الانترنت ما بين الاستاذ والطالب وضرورة السعي لخلق توازن موضوعي ومهني داخل قاعات الدرس الافتراضية .

وكانت المحاضرة الثانية للدكتور نصيف جاسم العبادي عن التربية الالكترونية الفاعلة وتصميم الدورة التفاعلية وتجربة التعليم الالكتروني في العالم والعراق ، حيث تطرق لأهمية الجوانب التربوية في التعليم الالكتروني وضرورة الاسترشاد بالنظريات التربوية وعلم النفس التربوي والتعليم المتزامن وغير المتزامن والتطرق لنماذج السلوك الاخلاقي ومن ثم الى تحديد الاهداف وكيفية صياغة الاهداف الى خطط واستخدام نموذج بلوم لتحديد الاهداف، واهمية التغذية الراجعة وتطبيق نظريات التعلم داخل العملية الدراسية ضمن نطاق اساليب التعليم الالكتروني.

جدير بالذكر ان الدورة يحاضر فيها عدد من تدريسي الجامعة الذين اجتازوا دورة التدريب الاحترافي الذي اقامته منظمة ايركس الامريكية وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.