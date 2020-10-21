«لوك أويل» تتطلع لمشروع جديد في العراق يعرف باسم «بلوك 10»

بغداد – الصباح الجديد :

تسعى “Lukoil PJSC” لتطوير مشاريع حقول نفط جديدة في العراق حتى مع انخفاض أسعار النفط الخام وتخفيضات أوبك + للإمدادات التي أجبرت الشركة على خفض الإنتاج في البلاد.

وضخت ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا 400 ألف برميل يوميًا العام الماضي في مشروع غرب القرنة 2 في جنوب العراق، وكانت تخطط لزيادة الإنتاج هناك في عام 2020. وبدلاً من ذلك، قامت لوك أويل بضبط الإنتاج إلى 280 ألف برميل يوميًا لمساعدة العراق على الامتثال.

وقال إيجور زوباريف، العضو المنتدب لأعمال الشركة في الشرق الأوسط، إن حصته بموجب اتفاقية خفض العرض العالمية.

واضاف زوباريف أنه بينما تتوقع في الوقت الحالي الحفاظ على مستويات الإنتاج دون تغيير، فإنها ستقدم “قريبًا” مقترحات إلى السلطات العراقية لتطوير منطقة منفصلة في الجنوب تعرف باسم بلوك 10.

وانخفضت أسعار النفط بنسبة 36% هذا العام منذ أن تسبب فيروس كورونا في الطلب على الوقود، واضطرت لوك أويل، مثل المنتجين الآخرين، إلى تأجيل خططها الفورية لزيادة الإنتاج.

وأمر العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، الشركات العالمية العاملة في حقوله بضخ كميات أقل من النفط بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا في أبريل نيسان على سحب نحو عشر إمدادات العالم من السوق.

وقال زوباريف “الوضع الحالي يجبرنا وشركائنا على مراجعة خططنا لنرى كيف تتوافق مع احتياجات الوقت”.

ومع ذلك ، قال إن العراق “بلا شك” أحد “المناطق ذات الأولوية” لشركة لوك أويل. وتمتلك لوك اويل 75% من اسهم حقل غرب القرنة المرحلة الثانية وتعمل على مشاريع لاستكشاف أجزاء أخرى من الحقل إضافة إلى منطقة Block 10 المنفصلة.

وتشكل القيود المالية في العراق تحديا. قال وزير النفط إحسان عبد الجبار يوم الثلاثاء في مؤتمر عبر الإنترنت إن انخفاض أسعار النفط الخام يضغط على ميزانية الحكومة ، كما تباطأت بعض المشاريع النفطية بسبب نقص السيولة في بغداد.

ويقتصر إنتاج العراق الحالي على نحو 3.6 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق أوبك +. وقد استهدفت منذ فترة طويلة إنتاج 5 ملايين برميل يوميًا ، مع القدرة على تصدير نفس الكمية تقريبًا.