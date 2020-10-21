هند صبري: انظر بعمق الى الطبيعة وستفهم كل شيء

الصباح الجديد – وكالات:

بعد عدة اقتباسات من نجوم الفن والأدب، وصلت النجمة التونسية هند صبري إلى عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين، واستعارت مقولة قالها سابقا بشأن كيف يمكن للإنسان أن يفهم كل ما يدور حوله في الكون بمجرد النظر إلى الطبيعة.

هند نشرت صورة لها من دون مكياج وعلقت عليها: أنظر بعمق إلى الطبيعة، وبعدها ستفهم كل شيء بطريقة أفضل، ووضعت عدة هاشتاغات أولها الإشارة لصاحب المقولة ألبرت أينشتاين. وتكاد تكون هند الوحيد من نجمات الفن التي تحرص على ذكر أسم صاحب المقولات المقتبسة تعليقا على صورها، كما أكدت ان الصورة طبيعية ومن دون فلاتر.

وشاركت هند مؤخرا في حملة لتشجيع القراءة مع سلسلة مكتبات “الكتبجية” في مصر، واستعارت المقولة الشهيرة للكاتبة الأميركية ليزا كليباس “المرأة التي تقرأ جيدًا مخلوق خطير”، تعليقا على صورة حديثة لها وهي تفتح كتابا وتحتسي مشروبها، عبر حسابها بموقع إنستغرام.

كما اعتادت هند دعم المبادرات الفنية والإنسانية داخل مصر وفي أغلب الدول العربية، وسبق لها أن وجهت عدة نصائح مستعارة من مقولات نجوم هوليود أو كبار الكتاب، وكان آخرها مشاركة متابعاتها وصفة لاختيار أفضل مكياج مجاني، مؤكدة أن السعادة تمنح المرأة أفضل إطلالة ممكنة.