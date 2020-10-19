غوغل يحتفل بمرور 110 اعوام على ولادة الموسيقار فريد الاطرش

احلام يوسف

احتفل محرك البحث غوغل يوم امس بولادة الموسيقار فريد الاطرش، الذي رفد السينما والموسيقى العربية بأروع الاعمال سواء في افلامه التي تنوعت ما بين التراجيديا والكوميديا ام الاغاني التي ما زالت تفوح بعطرها لتخلق جوا طربيا حتى بالنسبة لجيل اليوم، اضافة الى الالحان التي قدمها لكبار المطربين العرب.

ومن اهم الجوائز التي حصل عليها فريد الاطرش كان وسام الخلود الفرنسي الذي منح لشوبان وبيتهوفن.

شارك الأطرش في 31 فيلما اشهرها فيلم حبيب العمر الذي جنى أرباحا طائلة لأنه مثل قصة حب حقيقية. وفيلم عهد الهوى المقتبس عن رواية غادة الكاميليا لالكسندر توماس. قدم العديد من الفنانين الذين صاروا فيما بعد نجوما، منهم الفنانة صباح التي صرحت في احد لقاءاتها ” لا عيب في أن أقول أن من رفعني ومن قدمني للجمهور، الموسيقار فريد الأطرش”.

كتب الباحثون عشرات الكتب تناولوا فيها حياته الاجتماعية والفنية والحياتية والعاطفية ومن هذه الكتب: فريد الأطرش قصة حياته ومختارات من أغانيه لسعيد الهيري. وفريد الأطرش بين الفن والحياة لسعيد الجزائري. وفريد الأطرش لعبد الكريم عبد العزيز الجوادي أول همسه (آلام وأنغام فريد الأطرش) تأليف سعود بن عبد العزيز القويعي. وكتاب فريد الاطرش العالمي نابغة عصره لمؤلفه د. مهندس محمود الاحمدية. ولحن الخلود فريد الأطرش- دار الآفاق الجديدة. وفريد الأطرش نحو الخلود عن مركز الحضارة العربية في القاهرة. اضافة الى عشرات الكتب التي خلدت اسم فريد الاطرش.