وزير النفط يبحث مع المسؤولين في شركة (Bp) خطط ومشاريع ادامة الانتاج واستثمارالغاز

دعا الى الارتقاء بمواصفات الانتاج وتحسين نوعية الخام

بغداد – الصباح الجديد:

اكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل على اهمية التعجيل بخطط استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل الرميلة النفطي وايقاف ومعالجة الانبعاثات الكاربونية .

وبحث الوزير خلال اجتماع عبر الفديو عقده وزير النفط مع الرئيس الاقليمي لشركة بريتش بتروليوم في الشرق الاوسط ستيفن ويليس ومدير الشركة في العراق زيد الياسري ، ادامة الانتاج في حقل الرميلة النفطي والفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النفط والغاز.

واشار وزير النفط الى اهمية الارتقاء بمواصفات الانتاج وتحسين نوعية الخام والعمل على تعزيز ذلك ، مؤكداً على ضرورة الاسراع بوضع خطط وآليات لاستثمار الغاز المحترق المصاحب للعمليات النفطية ،ومعالجة الانبعاثات الكاربونية.

وتجدر الاشارة الى ان هذا الاجتماع يأتي في اطار جهود وزير النفط والوزارة في متابعة خططها الرامية الى التعجيل بتنفيذ مشاريع ادامة وتطوير الانتاج الوطني والاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية من خلال تكثيف اللقاءات مع المسؤولين في الشركات الوطنية والعالمية لتعزيز فرص التعاون المشترك ، وبما يسهم في تحقيق الاهداف المشتركة.

من جانبها اكدت وزارة النفط حرصها على تقديم الدعم والاسناد للشركات الوطنية سواء القطاع العام او الخاص ، منها شركات وزارة الصناعة من خلال تزويدها بالمشتقات النفطية الضرورية لتشغيل مصانعها ومعاملها دعما للمنتج الوطني ، مشيرة الى ان أسعار المشتقات النفطية توضع من قبل لجان اقتصادية متخصصة ويتم مراجعتها بين الحين والحين الآخر ، بحسب الظروف والمتغيرات التسويقية.

وقال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب ان سعر الطن من وقود النفط الاسود الذي يجهز به حاليا لشركات القطاع الخاص ودوائر الدولة على وفق عقود مشاركة مع القطاع الخاص هو (١٠٠ الف دينار ) للطن الواحد اي مايعادل نسبة ( ٣٠ ) بالمائة من سعر النشرة العالمية .

وتابع معاون المدير العام أما موضوع تجهيز منتج زيت الغاز (الكاز) لشركات القطاع الخاص والمختلط بالسعر التجاري والبالغ (٧٥٠) دينار للتر الواحد فهو يأتي بسبب ان المنتج اعلاه يتم استيراده ويكلف ميزانية الدولة من العملة الصعبة ، مشيرا الى انه استنادا لتوجيهات الوزير ودعمًا للصناعة المحلية هناك دراسة لاعادة النظر باسعار المنتجات النفطية المجهزة لهذه الجهات على ضوء متغيرات الأسعار في اسواق النفط العالمية وبما يضمن انسيابية العملية الانتاجية لعمل هذه الشركات.

من جهة اخرى اكد وزير النفط حرص الوزارة على التعاون مع الشركات العالمية الرصينة بتطوير القطاع النفطي ، منها شركة توتال الفرنسية ، معبراً عن أمله في توسيع حجم الاستثمار وعمل الشركة في العراق . وقال الوزير خلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويانيه والوفد المرافق له لبحث امكانية مشاركة شركة توتال في المشاريع التطويرية للحقول النفطية والغازية ، ومنها مشروع استثمار الغاز في حقلي عكاز والمنصورية ، فضلا عن المشاركة في مشاريع استثمار الغاز المصاحب في الحقول النفطية ، وفي قطاع التصفية والصناعات البتروكيماوية.

من جهته عبر المدير التنفيذي لشركة توتال باتريك بويانيه عن رغبة شركته في توسيع حجم عملها في العراق ، والمساهمة في تطوير الصناعة النفطية واستثمار الغاز .