ميسان تحتضن ملتقى يوسف العاني الدولي للقراءة المسرحية المعاصرة اونلاين 2020

سمير خليل

يواصل “محترف ميسان المسرحي” مبادراته الابداعية والتي تتحدى الظروف القاهرة لتنثر آفاق المعرفة والاطلاع والحيوية لدى الطاقات الخلاقة ليس على مستوى البلد حسب، وانما تعدت الحدود.

وبعد فيض من النشاطات والمهرجانات المسرحية توهجت الآن فكرة اطلاق النسخة الاولى لـ( ملتقى يوسف العاني الدولي للقراءة المسرحية المعاصرة اونلاين 2020 ).

وقال الكاتب والاعلامي والمخرج المسرحي عدي المختار مؤسس المحترف ومديره ومهندس فكرة اطلاق الملتقى: “بعد النجاح الذي تحقق في الدورة الاولى من مهرجان محترف ميسان الدولي للمونودراما اونلاين 2020 والذي اختتمت فعالياته في ايار من العام الحالي، والذي شاركت في فعالياته سبع دول عربية، وايضا النجاح الذي تحقق بمهرجان عاشوراء لغة السلام الانساني للثقافة والفنون اونلاين 2020 والذي اختتمت فعالياته في مطلع تشرين الثاني الحالي، بمشاركة (14) دولة، تأكد لدينا، ان تجربة المهرجانات اونلاين ادت غرضها في مرحلة مهمة من مراحل الهم الدولي الا وهي جائحة كورونا، ولأننا نؤمن ان مهرجانات اونلاين تزيد من نسبة الجمهور والمشاهدة وتتلاشى فيها الجغرافيا وتطلع الشعوب على ثقافات بعضها ومستوى تطور الفنون فيها فقاعة العرض تحدد عدد الحضور، في وقت تؤمن مهرجانات الاونلاين اعدادا مفتوحة للجمهور ومتعددة الجنسيات ومن دول عربية وغربية.

ويضيف: “اليوم عقدنا العزم على تنظيم (ملتقى يوسف العاني الدولي للقراءة المسرحية المعاصرة اونلاين 2020) والذي اطلقه محترف ميسان المسرحي بالتعاون مع منصة المسرح (theater. Tv ) وهو ملتقى رقمي لكتاب النص المسرحي عربيا وعالميا للاطلاع على التجارب النصية المسرحية المعاصرة والتنقيب في متونها نقدياً وتسويقها رقمياً.

*ماالهدف من اطلاق هذا الملتقى؟

“الهدف تخليد الراحل يوسف العاني بملتقى سنوي، و الاطلاع على تجارب الكتابة المسرحية بين الكتاب , واكتشاف تباين مستوى الكتابة من بلد الى بلد اخر, والتسويق الاعلامي للكتاب المسرحيين, والوقوف عند منجزهم نقديا, ثم تحفيز الطاقات الواعدة للكتابة، خطة الملتقى تتمحور بقراءة نص مسرحي للكاتب المشارك اونلاين يتبعها عقد جلسات نقدية عن كل نص مشارك لاحد النقاد اونلاين”.

*ماهي شروط وضوابط المشاركة؟