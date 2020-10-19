ميسان تحتضن ملتقى يوسف العاني الدولي للقراءة المسرحية المعاصرة اونلاين 2020

سمير خليل
يواصل “محترف ميسان المسرحي” مبادراته الابداعية والتي تتحدى الظروف القاهرة لتنثر آفاق المعرفة والاطلاع والحيوية لدى الطاقات الخلاقة ليس على مستوى البلد حسب، وانما تعدت الحدود.
وبعد فيض من النشاطات والمهرجانات المسرحية توهجت الآن فكرة اطلاق النسخة الاولى لـ( ملتقى يوسف العاني الدولي للقراءة المسرحية المعاصرة اونلاين 2020 ).
وقال الكاتب والاعلامي والمخرج المسرحي عدي المختار مؤسس المحترف ومديره ومهندس فكرة اطلاق الملتقى: “بعد النجاح الذي تحقق في الدورة الاولى من مهرجان محترف ميسان الدولي للمونودراما اونلاين 2020 والذي اختتمت فعالياته في ايار من العام الحالي، والذي شاركت في فعالياته سبع دول عربية، وايضا النجاح الذي تحقق بمهرجان عاشوراء لغة السلام الانساني للثقافة والفنون اونلاين 2020 والذي اختتمت فعالياته في مطلع تشرين الثاني الحالي، بمشاركة (14) دولة، تأكد لدينا، ان تجربة المهرجانات اونلاين ادت غرضها في مرحلة مهمة من مراحل الهم الدولي الا وهي جائحة كورونا، ولأننا نؤمن ان مهرجانات اونلاين تزيد من نسبة الجمهور والمشاهدة وتتلاشى فيها الجغرافيا وتطلع الشعوب على ثقافات بعضها ومستوى تطور الفنون فيها فقاعة العرض تحدد عدد الحضور، في وقت تؤمن مهرجانات الاونلاين اعدادا مفتوحة للجمهور ومتعددة الجنسيات ومن دول عربية وغربية.
ويضيف: “اليوم عقدنا العزم على تنظيم (ملتقى يوسف العاني الدولي للقراءة المسرحية المعاصرة اونلاين 2020) والذي اطلقه محترف ميسان المسرحي بالتعاون مع منصة المسرح (theater. Tv ) وهو ملتقى رقمي لكتاب النص المسرحي عربيا وعالميا للاطلاع على التجارب النصية المسرحية المعاصرة والتنقيب في متونها نقدياً وتسويقها رقمياً.
*ماالهدف من اطلاق هذا الملتقى؟
- “الهدف تخليد الراحل يوسف العاني بملتقى سنوي، و الاطلاع على تجارب الكتابة المسرحية بين الكتاب , واكتشاف تباين مستوى الكتابة من بلد الى بلد اخر, والتسويق الاعلامي للكتاب المسرحيين, والوقوف عند منجزهم نقديا, ثم تحفيز الطاقات الواعدة للكتابة، خطة الملتقى تتمحور بقراءة نص مسرحي للكاتب المشارك اونلاين يتبعها عقد جلسات نقدية عن كل نص مشارك لاحد النقاد اونلاين”.
*ماهي شروط وضوابط المشاركة؟
- “ان تكون المشاركة لكتاب النص المسرحي حصرا، والنص باللغة العربية الفصحى حصرا، ولا يوجد تحديد للعمر والتجربة فالاحتكام يكون للنص الجيد، وان يكون كتب خلال السنوات (2018-2019-2020) ويناقش القضايا العربية والعالمية من دون خدش او اساءة لمكون او شخص او جهة، وان لا تتجاوز القراءة النصية (30) دقيقة.
ويتابع: وتقبل نصوص الاطفال والمونودراما والنصوص الشعرية، ويعلن المشاركون مواعيد الملتقى في صفحاتهم، فيما سينظم الملتقى جلسات نقدية لكل نص مشارك على ان يلتزم المشارك في تثبيت البرنامج الخاص بالبث الرقمي الذي يبلغ عنه من الادارة الفنية للملتقى، وارسال سيرة ذاتية مع صورة شخصية وايضا النص على البريد الالكتروني. ننتظر مشاركة كتاب النص عربيا وعالميا في واحدة من اهم الملتقيات الفريدة من نوعها وسنعمل على اخراج الصورة البصرية بشكل اكثر احترافية للمتفرج”.
يذكر ان محترف ميسان المسرحي تأسس عام 2000 وحصل على الكثير من الجوائز في مهرجانات عديدة، وقدم المحترف عروضا مسرحية عديدة داخل ميسان وخارجها, ترشح للمشاركة في مهرجان الاسكندرية بلا انتاج في مصر عن مسرحية (في انتظار حمد) وبسبب الضائقة المالية تعذر عليه ذلك عام 2015, اقام مهرجان محترف ميسان المسرحي الاول للمونودراما بمشاركة تسع محافظات عام 2015, ومهرجان مونودراما الطفل، الاول من نوعه في العالم بمشاركة ست محافظات عام 2016.