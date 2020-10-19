العراق يشارك بعرض سيليفون في مهرجان الصين الدولي 13 لفنون الشباب

اختاروه من بين مجموعة من الاعمال العربية

احلام يوسف

في اتصال هاتفي مع المخرج المسرحي قاسم زيدان للحديث عن مشاركة العراق في مهرجان الصين الدولي 13 لفنون الشباب الذي بدأت فعالياته الجمعة في العاصمة بكين، أشار الى أن المشاركة جاءت نتيجة التعاون والتبادل المشترك في مجال المسرح والفنون بين العراق والصين والذي بدأت بوادرهُ والتخطيط له قبل سنوات.

واضاف : في عام 2018 عندما مثلتُ العراق في مهرجان شنغهاي العالمي للفنون ومهرجان ووجن الدولي للمسرح واجتماعات طريق الحرير وعلاقتها بالثقافة والفنون، اتفقنا على استمرار التعاون الفني والثقافي المشترك بين الطرفين وكانوا جادين في تبادل الآراء والافكار والاستشارات الفنية المتنوعة خلال السنتين السابقتين، والآن تمت دعوتي لمهرجان الصين الدولي 13 لفنون الشباب، فآثرتُ ان أرشحَ أحد الاعمال الشبابية المهمة وهو عرض سيليفون للكريوكراف “الرقص التعبيري المعاصر” الشاب محمد مؤيد مع فرقته علماً انني مشارك أيضاً بهذا العرض بصفة دراماتورك إضافة الى الفنان الشاب بشار عصام بصفة سينوغراف، والعرض انتاج دائرة السينما والمسرح التي شجعت وحرصت على التعاون مع الصين منذ سنوات وحتى الآن، ولكن للأسف لم نستطع الذهاب الى الصين هذا العام لتحويل المهرجان للعرض عبر المنصات الالكترونية ( online ) بسبب جائحة كورونا التي تجتاح العالم.

هل اقتصر التبادل الفني على فنون المسرح ؟

” لا فقد كُلفتُ قبل ثلاثة أشهر من جهات فنية صينية بترشيح بعض الاسماء المهمة في مجال الفن التشكيلي لغرض المشاركة بمجموعة من المعارض التشكيلية الدولية في بكين ومقاطعات أخرى، فتم التنسيق مع مجموعة من الاسماء المهمة المعروفة على مستوى العالم منهم سيروان باران وستار كاووش وعلى المستوى المحلي تحسين الزيدي ومحمد مسير وحسن النصار ووجدان الماجد، وتم انجاز خطوات جيدة في مجال انفتاح الفنانين التشكيلين العراقيين على الصين حاضراً وفي المستقبل”.

كيف تفاعل الصينيون مع المنجز الفني العراقي؟