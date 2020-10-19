نفط الوسط يطمح للمربع الذهبي في الدوري الممتاز

الأندية تواصل الاستعدادات بوتيرة متصاعدة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أغلق نادي نفط الوسط قائمته بشكل نهائي بعد التعاقد مع محترفين اثنين وبدأ الفريق تدريباته بعد قرار خلية الأزمة التي منحت الأندية الضوء الأخضر باستئناف التدريبات الجماعية.. ويقود التدريبات المدرب القدير جمال علي وطاقمه الفني، في مدينة أربيل شمال العراق، بعدما تعذر إقامة معسكر بمصر.

مدرب الفريق جمال علي أكد أن المعسكر الذي هيأته إدارة النادي يعد جيدا لتوفر سبل الراحة مثل ملعب للتدريب مميز وفندق تتوفر به كل المتطلبات من قاعة للإعداد البدني ومسبح بالإضافة إلى أن التغذية جيدة.

وأشار إلى الفريق بدأ تطور بشكل ملحوظ منذ اليوم الأول وهناك ارتفاع في الخط البياني للمستوى، وجهد اللاعبين في التدريبات بدأ يثمر والانسجام بات حاضرا واتضح ذلك في المباراة الودية الأولى ضد أربيل والتي انتهت لمصلحتنا بهدف من دون رد.

اما المدرب المساعد لؤي صلاح أوضح أن المعسكر محطة مهمة للفريق كمجموعة لخلق الانسجام بين اللاعبين لاسيما وأن الفريق شهد إضافات كثيرة هذا الموسم وبالتالي المعسكر سيلعب دورا مهما ورئيسيا في خلق حالة من التفاهم والانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى.

وأوضح: “مازلنا في طور الإعداد وهناك عمل يومي لتطوير مستوى اللاعبين وتثبيت الحالات التكتيكية وطريقة اللعب التي سنعتمدها لتكون مهضومة بشكل جيد ويسهل تطبيقها في الملعب”.

مدرب اللياقة البدنية الدكتور حيدر عبد القادر أشار إلى أن تواصل اللاعبين معه منذ أن تم الاتفاق مع الإدارة على الانضمام للجهاز الفني منحهم رؤية مبسطة عن وضع اللاعبين البدني.

وتابع: “عملنا وفق منهاج إعداد فردي أثناء فترة حظر التجول وطالبنا اللاعبين بتطبيقه وهذا ما وضع أساس للاعبين”.وبين أن أغلب لاعبي الفريق من فئة الشباب وهذه نقطة إيجابية تمكن الجهاز الفني من إعادتهم بسرعة لجاهزيتهم البدنية.. وأوضح أن الأعداد البدني في الموسم الحالي سيلعب دورا حاسما ومؤثرا نتيجة الانقطاع الطويل لأغلب لاعبي الأندية.

مدرب حراس المرمى نوري عبد زيد أكد أن عمله بدأ بوقت مبكر مع الحراس، مضيفا “منذ البداية ركزنا على الجانب البدني والحراس إلى حد ما كانوا بوضع مقبول”.

وأشار: “في المرحلة الثانية بدأ الاهتمام بالرشاقة والمرونة والتدريبات المنفردة لتطوير إمكانيات الحراس، وفي المعسكر التدريبي سنحت لنا الفرصة للتواصل في وقت أكبر بواقع وحدتين تدريبيتين ومباريات ودية”.

من جانبه، أوضح حارس مرمى نفط الوسط، علي كاظم، أن الموسم الحالي سيكون مختلفًا، وسيرفع من خلاله شعار “الثبات في تشكيلة المنتخب العراقي”.وقال كاظم “طالما تمت دعوتي للمنتخب الوطني، لكني لم أخذ الفرصة الكاملة خاصة بعد تألقي الواضح مع المنتخب الأولمبي”.

وأضاف “لم أشارك بشكل حقيقي وكبير حتى الآن مع المنتخب الأول. الموسم الحالي فرصة لفرض الذات من أجل حجز مقعد في التشكيلة”.ونوه أن نفط الوسط جيد ومتماسك، كما أن صفقات الفريق مميزة، تحت قيادة جهاز فني يمثل عناصر الخبرة والشباب.. وشدد “وسائل النجاح متوفرة وهدفنا المنافسة على المراكز الأربعة الأولى. فترة التحضير كانت قصيرة لكننا قطعنا شوطًا مهمًا في الإعداد الفني والبدني”.يشار إلى أن علي كاظم، تمت دعوته للمنتخب العراقي، بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي في بطولة آسيا.

في حين، قال خلدون إبراهيم لاعب نفط الوسط الدولي السابق، إن فريقه سيكون رقما صعبا في الدوري العراقي.. وأضاف إبراهيم “نفط الوسط سينافس على المراكز الأولى في الدوري، لما يضمه من مجموعة طيبة من اللاعبين، يمثلون خليطا مميزا بين الخبرة والشباب، فضلا عن جهاز فني محنك”.

وبين أن مستوى اللاعبين المحترفين جيد ويشكل إضافة نوعية، خاصة أن الثلاثي لعب سابقا في الدوري العراقي ولديهم تصور عن مستوى المسابقة.. وأشار إلى أن المعسكر التدريبي في أربيل كان مثمرا ومنح المدرب الرؤية الكاملة عن وضع اللاعبين.. وأوضح أن فريق نفط الوسط خاض ثلاث مباريات تجريبية في المعسكر، فاز بها على أربيل ونفط ميسان والحدود.

من جانب اخر، استقبلت إدارة نادي أربيل محترف الفريق اللاعب البرازيلي إيرتون للالتحاق بالتدريبات الجماعية تحضيرا لمنافسات الدوري.

وقال المنسق الإعلامي لنادي أربيل ريبين رمزي: “وصل إلى مطار أربيل الدولي اللاعب البرازيلي إيرتون وسيلتحق بتدريبات الفريق الجماعية تحت إشراف المدرب الكرواتي رادان”.وأشار إلى أن “إيرتون هو ثاني محترف يصل إلى أربيل بعد التحاق الجنوب أفريقي وليام توالا فيما ننتظر وصول التونسي نضال سعيد واللاعب الرابع من ترينداد وتوباجو دانيال ساريوس”.

وبيّن أن الفريق خاض مباراتين تجريبيتين خلال الأيام الماضية خسر أمام نفط الوسط 1-0 وفاز على الحدود 3-2 .. يشار إلى أن أربيل سيواجه فريق أمانة بغداد في العاصمة بغداد في المباراة الأولى من الدوري الممتاز.

في حين، التحق مدافع النجف، المحترف الغاني ويلسون بتدريبات الفريق على أمل أن يلحق الكاميروني تالا به في السابع عشر من الشهر الجاري.. وقال المدرب المساعد للنجف بهاء كاظم: “التحق بالفريق المدفع ويلسون وسيكتمل عقد الفريق بشكل نهائي في السابع عشر من الشهر الجاري بوصول المحترف الكاميروني تالا فيما التحق بوقت سابق المحترف السوري شادي الحموي”.

وأشار إلى أن الفريق بدأ يستقر وهناك تقدم واضح بالمستوى البدني ويسعى الجهاز الفني لتحضير الفريق فنيا لانطلاقة الدوري، لافتا إلى أن فريق النجف سيعتمد على ثلاثة محترفين فقط بعد اعتذار السوري يوسف قلفا.