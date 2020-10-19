سيدات سيروان الجديد يتوجن بكأس بطولة الراحل أحمد راضي

بغداد ـ سمير خليل:

اختتمت في مدينة حلبجة باقليم كردستان بطولة نجم الكرة العراقية المرحوم احمد راضي النسوية بكرة القدم المصغرة والتي نظمتها جمعية كرة القدم المصغرة في العراق بمشاركة اربع فرق هي : سيروان الجديد ودربنديخان وشهرزور وسيد صادق، واحرز فريق سيروان الجديد لقبها، الكابتن حاتم عبود امين سر الجمعية تحدث عن البطولة قائلا:انا كنت صاحب فكرة اقامة البطولة تخليدا لنجمنا الكروي الراحل احمد راضي والدعم كان من محمد هادي رئيس الجمعية ،الفرق المشاركة كانت اربعة فرق جميعها من اقليم كوردتسان ، الفريقان اللذان ارتقيا لنهائي البطولة هما فريقي سيروان الجديد و دربنديخان ليذهب الفوز وبجدارة لفريق سيروان الجديد بنتيجة كبير قوامها عشرة اهداف مقابل هدفين»،ويضيف «فازت بجائزة اللاعبة الافضل في البطولة زينب عباس من سيروان الجديد، ولينا صديق هدافة البطولة ب(11)هدف، والكابتن عباس فرج مدرب سيروان الجديد بجائزة افضل مدرب، وفازت لاعبة من دربنديخان بجائزة اللاعبة المثالية». وعن حكام البطولة يتابع « كانو نخبة من حكامنا اللامعين على رأسهم معن صلاح العزاوي من سامراء وهو حكم دولي ادار مباريات كاس العالم في تونس للكرة المصغرة كما حكم في بطولة كأس القارات التي اقيمت في تونس ايضا، وبالاضافة لهذا الحكم شارك حكام الدرجة الاولى شوان افراسياب من حلبجة و ياسين رشيد من الانبار ومروان عمر من السليمانية، بالاضافة لثلاثة حكمات من حلبجة هن : سيفانا نزار وسرور عبدالرحمن وهيران حيدر «.

وهل ستتكرر هذه البطولة في السنوات القادمة؟

«هو احتمال كبيربسبب الحاح الكثير من الفرق على اعادة البطولة، واحب ان انوه الى اننا بصدد اقامة بطولات عديدة خلال الايام المقبلة منها اعادة البطولة النسوية بأسم كاس العراق وبطولة الرواد الثانية لكاس العراق وبطولة الفئات العمرية «.