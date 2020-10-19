مينا سوفاري تنتظر مولودها الاول

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت الممثلة الأميركية مينا سوفاري البالغة من العمر “41 عاماً” أنها تنتظر مولودها الأول الذي أرادته وتمنته من سنوات طويلة من زوجها مايكل هوب في ربيع 2021 المقبل.

وتقول بطلة فيلم “أمريكان بيوتي”: “عمري 41 عاماً وأشعر دوماً أنني كبرت كثيراً، خاصة مع التوتر المتزايد واختبارات الحمل السلبية المتلاحقة. حملي تجربة عاطفية جميلة جداً، واكتشاف غريب، لا أصدق ذلك”.

واضافت: “عليّ أن أتعلم كيف أتصرف بطريقة مختلفة مع شهيتي وعادات نومي، والضغط على نفسي، وأتقبل طلب المساعدة من الآخرين حين أحتاجها، كل هذه الأشياء صعبة على امرأة مستقلة”.

وتابعت: “في البداية ظننت أنني أعاني من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة لأنني بطبيعتي حساسة حقاً، لكن بحلول نهاية شهر يوليو- تموز، ظهرت لدي بعض الأعراض الأخرى، وقررت إجراء اختبار حمل وكنت خائفة لئلا تكون النتيجة مماثلة لسابقاتها ويخيب ظني، وهناك كانت مفاجأة كبيرة، ومعجزة مطلقة. لقد كان شيئاً طالما أردناه وتمنيناه، لكن قبل شهرين، توقفت عن التفكير بالأمر احساسا بالعجز من تحقيقه، يبدو أن الأمر كما يقولون: إن هذا يحدث، عندما يقدر ذلك”.

وكانت مينا سوفاري أعلنت عن حملها عبر حسابها الشخصي بموقع “أنستغرام” من خلال نشر صورة لها وعلقت عليها: “جاءت أعظم وأثمن هدية في طريقنا، من خلال كل الصدمات وكل النضال، وكل الشك، اختارنا ملاكنا الصغير. لن يكون لديّ ما يكفي من الكلمات لوصف حبي لهذه الروح الجميلة التي تدخل حياتنا .لن أتوقف أبداً عن محاولة منحه أفضل حياة ممكنة. أنت كل ما أردته وأهم شيء على الإطلاق”.