مسابقة علمية للطلبة ومعالجة انحرافات العمـــود الفقري وتحوير عقار الأموكسيسيلين

متابعة أنشطة الكليات والمراكز العلمية بجامعة البصرة

البصرة – سعدي السند :

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة عددا من أنشطة وفعاليات الكليات والمراكز العلمية في جامعة البصرة .

المسابقة العلمية للمشاريع الخدمية والتطويرية

في البدء انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص ورعاية الأفكار والابتكار للشباب تنظم جامعة البصرة و برعاية رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي المسابقة العلمية الأولى بعنوان ( المسابقة العلمية للمشاريع الخدمية والتطويرية ) التي تسلط الضوء على المشاريع التطبيقية التي تخدم مفاصل الجامعة بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة.

وفي هذا الإطار تدعو جامعة البصرة جميع طلبتها الى تقديم مشاريعهم للمشاركة في هذه المسابقة العلمية. حيث سيتم تسلم وتقييم المشاريع من قبل لجنة متخصصة في هذا المجال لتحديد أفضل ثلاثة مشاريع فائزة في المسابقة لغرض تقديم الدعم المطلوب لها من اجل تطبيقها على ارض الواقع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

يشترط في المشاركات المقدمة ان تحتوي على ملخص المشروع ويكون معززا بالبيانات والمخططات والنتائج المتوقعة للمشروع وترفق مع الدراسة المقترحة النقاط التي تؤيد أمكانية تطبيق تلك المشاريع على ارض الواقع وذلك لغرض التنسيق مع الجهات الداعمة لتنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع .مع تعهد من المشارك بان الفكرة المقدمة من قبله لم يتم تسلمها من شخص او جهة أخرى من دون الموافقات الأصولية وبخلافه يتم إهمال وعدم اعتماد المشاركة وسيتم تسلم المشاركات لغاية21/10/2020 .

المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للمثيسيلين

وناقشت كلية الطب بجامعة البصرة التوصيف الجزيئي لعوامل ضراوة المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للمثيسيلين المعزولة من مستشفيات البصرة.

ويهدف البحث الذي قدمته الباحثة بان عبد الامير الخفاجي لدراسة جينات الضراوة وتحديد تسلسلها الجيني بما في ذلك (MecA, Sea , Seb , Tst , Hld ) في المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للمثيسيلين ( MRSA ) بواسطة تقنية الـ(PCR) لتحديد التسلسل الجيني.

واستنتج البحث ان العدوى بالجرثومة المقاومة للمثيسيلين منتشرة بين المرضى وفي بيئة المستشفى لكن تبين في نهاية البحث ان مقاومة المثيسيلين كان مصدرها الكادر الطبي والتمريضي للمستشفيات كونه يحمل اكبر نسبة من الجراثيم المقاومة للمثيسيلين وتمكنت الدراسة من مقارنة خمسة جينات جديدة تناولتها الدراسة الحالية مع الجينات القياسية الماخوذة من الموقع NCBI وتم تحديد الطفرات الوراثية والنمط الجيني الخاص بالعزلات الجرثومية العراقية وهي اول دراسة عراقية تتناول هذه الجينات الخمسة وعلاقتها مع المكورات العنقودية المقاومة للمثيسيلين.

انحرافات العمود الفقري ( البسيطة )

وناقشت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بحثا بعنوان منهج تأهيلي لانحرافات العمود الفقري ( البسيطة ) وأثره في بعض مظاهر الحركة والقوة المسلطة بالقدمين وبعض المهارات الأساسية بكرة السلة للأشبال.

الدراسة التي قدمها الباحث علي عواد البيضاني ناقشت اكتشاف الانحرافات القوامية وخاصة انحراف العمود الفقري في وقت مبكر وإعداد منهج تأهيلي باستعمال التمارين البدنية لعلاج انحراف العمود الفقري البسيط للأشبال بكرة السلة ومعرفة تأثير المنهج التأهيلي في بعض مظاهر الحركة والقوة المسلطة بالقدمين.

وتهدف الدراسة إلى أعداد منهج تأهيلي باستعمال التمارين البدنية في انحراف العمود الفقري وبعض مظاهر الحركة (الانسياب والبناء الحركي والقوة المسلطة بالقدمين والأداء المهاري للأشبال بكرة السلة).

ودعا الباحث إلى ضرورة اعتماد المنهج التأهيلي المعتمد لعلاج انحراف العمود الفقري البسيط وبعض مظاهر الحركة والقوة المسلطة بالقدمين والمهارات الأساسية بكرة السلة والاستناد إلى الأسس العلمية في عملية تقنين شد التدريب الرياضي عند وضع المناهج العلاجية بالتمارين البدنية وحسب نوع الإصابة.

وناقشت كلية العلوم دراسة بعنوان ( استعمال دليل الحرارة المؤثرةET في تحديد ساعات التدفئة والتبريد في العراق) للباحثة زهرة احمد سعود الديراوي .

وتناولت الدراسة استعمال دليل الحرارة المؤثرة في تحديد فترات التدفئة والتبريد ، فالتدفئة والتبريد يحتاجها الإنسان للوصول إلى درجة الراحة ، وقد اعتمد البحث على عنصري درجة الحرارة والرطوبة النسبية فقط لتحديد فترات التدفئة والتبريد في العراق ، حيث وجد أنّ امتداد العراق الجغرافي وتباين سطحه ساعدا على تباين درجات الحرارة والرطوبة النسبية ، مما ادى إلى تباين فترات التدفئة والتبريد خلال فصول السنة .

واستنتجت الرسالة أن درجة الحرارة والرطوبة النسبية من أهم العناصر المناخية المحددة لدرجة شعور الإنسان بالراحة أو الانزعاج كما تبين من خلال تطبيق دليل الحرارة والرطوبة أن شعور الإنسان بالراحة يختلف تبعاً لعدة متغيرات إبرازها العمر والجنس والحالة الصحية ونوع الملابس ودرجة التأقلم وموقع المكان وغيرها .

تحوير التركيب الكيميائي لعقار الاموكسيسيلين

وحصل فريق بحثي من كلية الطب البيطري في جامعة البصرة مكون من الدكتور وصفي عبود المسعودي والدكتور حسن طعمة محمد والباحث عادل امين على براءة اختراع من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لتمكنهم من تحضير مشتق جديد لعقار الاموكسيسيلين كمضاد للاكسدة وللانقسام الكروموسومي (التفتل).

وتضمنت البراءة تحوير التركيب الكيميائي لعقار الاموكسيسيلين و اجراء اختبارات تقييم التاثير الوقائي للمركب المحضر كمضاد للاكسدة داخل وخارج الخلايا باستخدام الجرذان المختبرية المستحدثة بمادة نتريت الصوديوم المؤكسدة واظهرت النتائج امكانية العقار المحور في منع تاكسد الهيموغلوبين وتحويله الى ميث هيموغلوبين اضافة الى فعالية المركب المحضر كمضاد للانقسام الخلوي الكروموسومي(التفتل).

وتهدف البراءة الى تحضير مشتق جديد لعقار الاموكسيسيلين وتشخيصه بالطرق الكيفية ودراسة فعاليته الحيوية كمضاد للتأكسد والانقسام الخلوي الكروموسومي حيث ادى المركب الجديد الى انخفاض ملحوظ في مؤشر الطورية وقد استغرق العمل في البراءة اكثر من سنة في مختبرات جامعة البصرة.