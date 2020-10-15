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اللجنة العليا لمكافحة كورونا تشدد الاجراءات بعد ارتفاع حاد بمستوى الوفيات

شؤون عراقية
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بينها تغريم كل من لايضع الكمامة في الاماكن العامة

السليمانية ـ عباس اركوازي:
اصدرت اللجنة العليا للتصدي لانتشار فايروس كورونا في اقليم كردستان عقب اجتماع عقدته في اربيل امس الاربعاء عددا من القرارات الهامة منها تغريم عدم الملتزمين بالارشادات الصحية واجراءات الوقاية من فايروس كورونا.
وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة الاقليم في مؤتمر صحفي عقده برفقة وزيرا التربية والتعليم والعالي والبحث العلمي، بعد تسجيل ارتفاع حاد في اعداد الاصابات والوفيات في الاقليم، ان الدوام في المدارس ومراكز التعليم سيستمر، لغاية الاول من شهر تشرين الثاني المقبل.
واضاف عادل ان اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا اجتمعت برئاسة وزير الداخلية ريبر احمد، واتخذت عدد من القرارات منها تغريم اي شخص لا يلتزم بوضع الكمامة في الدوائر والاسواق والاماكن العامة، وقررت كذلك فتح المنافذ الحدودية مع ايران وتركيا، تحت الرقابة المشددة.
وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان قد اعلنت تسجيل 900 اصابة جديدة و26 حالة وفاة بفايروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من ألفي حالة.
من جانبه نفى وزير الصحة في اقليم كردستان سامان برزنجي ان تكون حكومة الاقليم بصدد اصدار قرار منع التجوال في اقليم كردستان، لافتاً الى ان مثل هذا القرار لم يتخذ بعد وان حكومة الاقليم في اطار مناقشة الخيارات المتاحة امامها.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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