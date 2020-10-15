الوكالة الدولية للطاقة: العراق يهدر من الغازما يكفي تزويد ثلاثة ملايين منزل بالكهرباء

في وقت يستورده بضعف الاسعار العالمية..

بغداد ـ الصباح الجديد:

أورد تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة مؤخراً، ان ما يهدر من الغاز الطبيعي في البلاد، يكفي لتزويد ثلاثة ملايين منزل بالكهرباء، في وقت تعتمد فيه على الغاز المستورد من إيران لإنتاج الكهرباء من بعض المحطات العاملة فيها.

جاء في التقرير:

على رأس كل ساعة، يحرق العراق ما يعادل ثمنه 290 ألف دولارٍ من الغاز، ليذهب سدىً، بما معناه، بما يعادل 6,9 مليون دولار أي 2.5 مليار دولار سنوياً، في بلدٍ يمتلك 126.7 تريليون ب. سيجا، وسنوياً يحرق 700 مليون مترسيجا، من الغاز سدىً.

وأعلن مصرف جيهان في تقرير له، “مرت 4 سنوات على احتلال العراق للدرجة الثانية بين الدول الأكثر هدراً للغاز الطبيعي، بين أربع دول في الصدارة بينهم روسيا والعراق وأميركا وإيران، حيث تقوم تلك الدول وحدها باستهلاك 45% من مجمل استهلاك الغاز في العالم، حيث يحرقون سنوياً 150 مليار متر سيجا من الغاز.

كما بين التقرير، أن العراق استهلك في 2016 أكثر من 17.5 مليار متر سيجا، وعام 2019، 18 مليار متر سيجا. ناهيك عن الأضرار الاقتصادية التي تسبب بها ذلك الإهمال، وقلة الاهتمام بقطاع الغاز الطبيعي، فهو يبقي العراق “تابعاً منتظراً” لإيران، التي تنظر للعراق كمصدرٍ لتأمين الدولار.

وأحد طرق إيران في الحصول على الدولار هي إمداد العراق بالغاز والكهرباء، حيث يقول وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة إن “كهرباء العراق تعمل بالغاز الإيراني”، ويصفه بالمكسب الاقتصادي الكبير لقطاع الطاقة الإيراني.

وحسب إحصائية وكالة الطاقة الدولية، ينتج العراق يومياً، بين 18.5 و19 ألفا ميكا واط من الكهرباء، إلا أن الطلب على الكهرباء يبلغ 28 ألف ميكا واط، في الوقت نفسه تعتمد 85% من محطات التوليد على الغاز وما يماثله من مواد في انتاج الكهرباء.

واعتماداً على ما صدر من معلومات من وزراة الكهرباء العراقية، يستهلك العراق في تشغيل محطات توليد الكهرباء قرابة الـ40 مليون سيجا، كما يستقبل 1200 ميكاواط من الكهرباء بشكلٍ مباشر من إيران.

بدوره بيَّن معهد واشنطن لسياسية الشرق الأوسط، أن العراق يستهلك 10 أضعاف ما يستورده من الغاز.

وتشير التقارير حول قطاع الطاقة العراقي، إن إيران تقوم ببيع الغاز للعراق بسعرٍ مرتفع، حيث تقول شركة بريتش بتروليوم BP أن العراق يعطي مقابل كل قدم سيجا من الغاز 11.23 دولاراً لإيران، في حين تشتريه المانيا من روسيا بـ5.42 دولار، كما تشتريه الكويت من أميركا بمقابل 6.49 دولار.