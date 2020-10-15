مجموعة قصائد قصيرة لـ «بروتيغان»

ترجمة/ سوران محمد *
١
-٣٠ سنت أجرة راكبان، حب-
فكرت فيك كثيرا
الی أن ركبت الحافلة
ودفعت الأجرة ٣٠ سنتا
طلبت من السائق تذكرة نفرين
قبل ان اكتشف
أنني کنت
وحيدا.
٢
- ملاصق مع النسيان مثل مفصل الباب-
ملاصق مع النسيان
مثل مفصل الباب،
أغلقت ببطء خارج
النظر،
وهي المرأة التي أحببتها،
قد نامت مرات عديدة أثناء مداعبتي
كغزال ميكانيكي،
وأنا آلمت صمتا معدنيا
في أحلامها
٣
- مسارات الغزلان –
جميل حين تٶنن
عالية
ثم تصمت كذبا
مثل مسارات الغزلان
علی الثلج المتساقط حديثا
بجنب الشخص الذي تحبه
هذا هو كل شيء.
٤
- أشعر بالفزع هي لا-
أشعر بالفزع،
هي لا تحبني
وأنا أتجول
مثل ماكينة الخياطة
انتهت من حياكة البراز
لرأس علبة القمامة.
٥
- جماعة دونر-(١)
کم هي قبيحة، في الصقيع
يأكلوا بعضهم البعض، ضاعوا
سيلان الانوف،
يشكون دوما
مثل كثير
من الناس
الذين نعرفهم.
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الهوامش:
- شاعر و مترجم عراقي مغترب
(١) جماعة دونر : مجموعة من الأمريكيين الذين هاجروا إلى كاليفورنيا في قطار من وسط الغرب سنة ١٨٤٦ بقيادة أخوين: جورج و يعقوب دونر وأصبحوا في النهاية محاصرين بسبب تساقط الثلوج الغزيرة في جبال سييرا نيفادا. و قد انتهی المطاف ببعضهم إلى أكل لحوم موتاهم للبقاء على قيد الحياة خلال فصل الشتاء، بالنهاية وصل نصف المجموعة فقط إلى كاليفورنيا في العام التالي. أصبح مصطلح «جماعة دونر» مرادفًا لواحدة من أكثر المحرمات المتأصلة في أمريكا. (المترجم)
ريتشارد غاري بروتيغان:
o ولد الشاعر في 30 يناير 1935 في مدينة تاكوما، واشنطن، الولايات المتحدة.. بدأ مشواره الادبي في أواسط الخمسينيات للقرن الماضي، كان متأثرا بكتاب كالـ: جاك كيروك، تشارلز بوكوفسكي، إرنست همينغوي، كارلوس وليم كارلوس، له العديد من المؤلفات مابين الشعر والقصة والرواية، من اهم رواياته (صيد سمك سلمون المرقط في أمريكا) 1967.
وقد تميز بأسلوبه الخاص والنادر في الكتابة، حيث كان يمتزج بين الفكاهة والجد لرسم واقع خيالي أو بالاحرى كي ينسى بهذه الطريقة مأسي حياته الشخصية و ينتقد الواقع الاليم في نفس الوقت.
كان للبؤس والحرمان و التهميش حضورا دائما في حياته و داخل نتاجاته الادبية، ففي عام 1956 على سبيل المثال قام بكسر زجاجة شباك لمركز للشرطة كي يسجنونه حيث سيكون بوسعه الحصول على الاكل اللازم في السجن، لكنه سرعان ما خاب ظنه عندما تم تحويله الى المستشفى النفسي لتلقي علاج الشيزوفرينيا والبارانوي – العلاج بالصدمات الكهربائية آنذاك-
انتهى مشواره الادبي عندما انتحر في بولنيسا، كاليفورنيا في 16 سبتمبر 1984 عن عمر ناهز ٤٩ عاما..
o اما بالنسبة لأسلوبه الشعري فهي وليدة اللحظة، حيث تمتاز أكثرها بالقصر والاختصار، لكن يستعمل مضامينها الساخرة كوسيلة للتعامل مع مجريات الامور و ما يدور في محيط الشاعر، خاصة أثناء تداوله مواضيع حساسة و مهمة، فهو لم يكن يأخذ في الحسبان أي قيود يمنعه من كتابة ما يشاء، لذا نراه احيانا يقفز على المعنى و يعبر عن ما في داخله بشكل اعتباطي ..
صحيح اننا كقراء لم نتعود على هذا الاسلوب، لكنه عالميا يحظى بشعبية واسعة خاصة من الجيل الصاعد، و له سمعة لا نظير لها مقارنة بكتاب جيله بسبب اسلوبه المتميزة في الكتابة، في حين يعتبر بعض النقاد اعماله بالشطحات و يرونه انه لا يلتزم في نصوصه بأي قيود أدبية و لغوية و يستعمل مصطلحات غريبة وصور عجيبة نوعا ما..