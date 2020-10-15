انطلاق مهرجان ميزوبوتاميا الثقافي الدولي في هولندا للفترة 17 – 18 اكتوبر

متابعة الصباح الجديد:

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ميزوبوتاميا الثقافي في هولندا، عن اكتمال الاستعدادات لمهرجانها والذي سوف يُعقد للفترة 17-18 تشرين الأول / أكتوبر في مدينة لاهاي الهولندية بدورته الرابعة.

واكد مدير المهرجان الشاعر العراقي محمد الأمين الكرخي ، عن أهم فعاليات المهرجان والتي تأتي متزامنة مع جائحة كورونا وشروط السلامة والأمان التي توصي بها منظمة الصحة العالمية والحكومة الهولندية.. وقال الكرخي : فقرات المهرجان لهذا العام متنوعة، إذ سيشهد معرضاً للكتاب العربي بالإضافة إلى حفل موسيقي كما وجه دعوات للشعراء في الاتحاد الاوروبي وسوف يكون على هامش المهرجان توقيع اكثر من مُنجز أدبي والعديد من الفقرات الاخرى.

واشار الى « أن اللجنة المنظمة للمهرجان أكملت جميع استعداداتها، وهيأت جميع السُبل الكفيلة لإنجاح مهرجان ميزوبوتاميا الثقافي بدورته الرابعة، ويحضر في هذه الدورة من المهرجان شعراء من مختلف دول العالم ( زاهر الغافري من سلطنة عمان – السويد ، مهند يعقوب وزهير كريم العراق – بلجيكا ، هلال كوتا العراق – ألمانيا، عبد الرحيم الخصار وغادة الأعزاوي من المغرب ، آريان دانكر و يوئيتا ده ياخر ، ناجي رحيم ، موفق السواد ، فينوس فائق من هولندا ، خوان تاخيس من الاوروغواي ، برينو ميرسيه من سويسرا، عبد الهادي سعدون العراق – اسبانيا ، لويس لونا ، لورديس دي اباخو – اسبانيا، حياة الريس من تونس، حسين بن حمزة سوريا – المانيا) ونوه الى « المهرجان هذا العام بدورته الرابعة يحتفي بأدب المنفى عبر عدد من الاسماء الشعرية التي أرغمت على مغادرة بلدانها سواء من الشرق الأوسط أو دول امريكا اللاتينية.