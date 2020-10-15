مُلصقــــات ..

ريسان الخزعلي
( 1)
الوقت ُ مرآة ٌ – ،
لا تتعطل ُ في الظلام …
( 2 )
وحدَه ُ
النهر ُ لا يتكرر
وأنت َ منشغل ٌ بمقدمات ِ البهجة ..!…
( 3 )
ألأغاني
التي بالدموع ِ – ،
لا يعرفها إلّا القرويّون …
( 4 )
الأحلام ُ
تعلو الأسوار َ – ،
والمدينة ُ ضيّقة ٌ كخط ِّ النمل …
( 5 )
في السجن ِ – ،
كانت ِ النافذة ُ تَسع ُكل َّ المواجهين …
( 6 )
لاجدوى من هذا الإرتفاع .
ما أقرب َ
السماء َ في مياه ِ النهر ..!…
( 7 )
الحلم ُ
لعبة ٌ في النوم ِ – ،
سيداهمك َ صحو ٌ كثير …
( 8 )
هذا الحضور ُ مُريب ٌ.
شفاه ُالموتى تنطق ُ التعاليم َ – ،
وأنت َ لا تُجيد ُ سوى الإنصات ..!…
( 9 )
أرهقتك َ الكتابة ُ – ،
كم أنت َ مولع ٌ بتعديل ِ
الأبجديّات ِ – ،
والمسلّات ُ عصيّة ٌ على المحو..؟…
( 10 )
القتل ُ
ابتدأَه ُ ابن ُ نبي .
المقصلة ُ قد تُخطيء ُ أيضا ً …