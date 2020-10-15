  • السبت , 17 أكتوبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

مُلصقــــات ..

ثقافة
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ريسان الخزعلي

( 1)
الوقت ُ مرآة ٌ – ،
لا تتعطل ُ في الظلام …

( 2 )
وحدَه ُ
النهر ُ لا يتكرر
وأنت َ منشغل ٌ بمقدمات ِ البهجة ..!…

( 3 )
ألأغاني
التي بالدموع ِ – ،
لا يعرفها إلّا القرويّون …

( 4 )
الأحلام ُ
تعلو الأسوار َ – ،
والمدينة ُ ضيّقة ٌ كخط ِّ النمل …

( 5 )
في السجن ِ – ،
كانت ِ النافذة ُ تَسع ُكل َّ المواجهين …

( 6 )
لاجدوى من هذا الإرتفاع .
ما أقرب َ
السماء َ في مياه ِ النهر ..!…

( 7 )
الحلم ُ
لعبة ٌ في النوم ِ – ،
سيداهمك َ صحو ٌ كثير …

( 8 )
هذا الحضور ُ مُريب ٌ.
شفاه ُالموتى تنطق ُ التعاليم َ – ،
وأنت َ لا تُجيد ُ سوى الإنصات ..!…

( 9 )
أرهقتك َ الكتابة ُ – ،
كم أنت َ مولع ٌ بتعديل ِ
الأبجديّات ِ – ،
والمسلّات ُ عصيّة ٌ على المحو..؟…

( 10 )
القتل ُ
ابتدأَه ُ ابن ُ نبي .
المقصلة ُ قد تُخطيء ُ أيضا ً …

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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