مُلصقــــات ..

ريسان الخزعلي

( 1)

الوقت ُ مرآة ٌ – ،

لا تتعطل ُ في الظلام …

( 2 )

وحدَه ُ

النهر ُ لا يتكرر

وأنت َ منشغل ٌ بمقدمات ِ البهجة ..!…

( 3 )

ألأغاني

التي بالدموع ِ – ،

لا يعرفها إلّا القرويّون …

( 4 )

الأحلام ُ

تعلو الأسوار َ – ،

والمدينة ُ ضيّقة ٌ كخط ِّ النمل …

( 5 )

في السجن ِ – ،

كانت ِ النافذة ُ تَسع ُكل َّ المواجهين …

( 6 )

لاجدوى من هذا الإرتفاع .

ما أقرب َ

السماء َ في مياه ِ النهر ..!…

( 7 )

الحلم ُ

لعبة ٌ في النوم ِ – ،

سيداهمك َ صحو ٌ كثير …

( 8 )

هذا الحضور ُ مُريب ٌ.

شفاه ُالموتى تنطق ُ التعاليم َ – ،

وأنت َ لا تُجيد ُ سوى الإنصات ..!…

( 9 )

أرهقتك َ الكتابة ُ – ،

كم أنت َ مولع ٌ بتعديل ِ

الأبجديّات ِ – ،

والمسلّات ُ عصيّة ٌ على المحو..؟…

( 10 )

القتل ُ

ابتدأَه ُ ابن ُ نبي .

المقصلة ُ قد تُخطيء ُ أيضا ً …