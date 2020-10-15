منى زكي تنال جائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي / الدورة الرابعة

كاظم مرشد سلوم

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن منح الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من الثاني إلى العاشر من ديسمبر المقبل، تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

وقال رئيس المهرجان محمد حفظي: “منى زكي نجمة جيلها بامتياز، والانموذج المثالي لصورة المرأة في السينما المصرية. استطاعت باختياراتها الذكية أن تحقق المعادلة وتجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، من دون أن تنجر لتقديم أعمالا لمجرد التواجد، فهي دائما تعرف متى تقول لا، ولذلك تحتفظ ببريقها ونجوميتها إضافة إلى احترام وتقدير الجمهور لها حتى وإن غابت بعض الوقت”، مؤكدا أن مهرجان القاهرة يسعد بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز في افتتاح الدورة 42.

من جانبها قالت منى زكي، إن اختيارها للتكريم بجائزة عظيمة تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة العريق، يجعلها تشعر بالفخر والسعادة والامتنان لكل مجهود بذلته طوال سنوات عملها بالفن، ولكل زميل ومخرج وكاتب وعامل في هذه المهنة كان سببا في هذه اللحظة التي لن تنسى.

وتابعت: “سأظل فخورة بانتمائي للفن والسينما المصرية، وأتمنى أن أكون قد اسهمت ولو بجزء بسيط بدعم هذه الصناعة المهمة ووصولها للمكانة اللائقة.. وأعد الجمهور بأننا سنظل نبذل قصارى جهدنا حتى تستمر ريادة الفن المصري، وتأثيره العظيم في الشعوب”.

و لمنى زكي العديد من المشاركات الفنية في افلام ومسلسلات عديدة. من أهم أعمالها فيلم “أيام السادات” حيث جسدت دور السيدة الأولى جيهان السادات، كما جسدت أيضا شخصية الأسطورة سعاد حسني، في مسلسل “السندريلا”، إضافة إلى دورها البارز في عدد من المسلسلات التليفزيونية، منها “آسيا” و”أفراح القبة”.

والى جانب اعمالها الفنية تهتم منى زكي بالقضايا الاجتماعية خاصة المتعلقة بالأطفال ما أهّلها لتصبح سفيرة اليونيسيف، حيث تركز جهودها على نشر الوعي في ملفات مهمة تخص حقوق الطفل مثل الختان، وسوء تغذية الأطفال، والفقر، وعمالة الأطفال.

منى زكي صنعت شعبيتها عبر اختيارها أداء شخصية فتاة الطبقة الوسطى والشعبية، أجمع عليها سبعة أطباء من أصل اثنى عشرة طبيبًا متخصصين في التجميل على أنها “أجمل ممثلة مصرية”.

شاركت في عدة اعلانات تلفزيونية وشاركت في بعضها مع زوجها الفنان احمد حلمي واعلان مع الفنان احمد السقا.