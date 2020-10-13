تنوع العلاقات طريق يفضي الى الحرية

احلام يوسف

غالبا ما نسمع بان التعلق بشيء او شخص يمكن ان يقيدنا ويضعفنا، لا بل يجعلنا عبيد لهذا الشخص او ذاك الشيء، لكن ماذا لو قال احدهم ان التعلق يجعلك حرا؟! هذا ما ذكرته عشتار مشني الباحثة بعلم النفس اذ ذكرت ان التعلق بأكثر من شيء يحررنا.

تقول مشني: هناك من يصف التعلق بالعبودية، نعم يكون عبودية ان حصر بشيء واحد او بشخص واحد، لكن التعلق بأكثر من شيء وبأكثر من شخص يحررنا من تلك العبودية. عندما اتعلق بعدة اشخاص فستكون سعادتي برؤية من احب اكبر لأنها مرتبطة بأكثر من شخص، عندما اتعلق بعملي ايضا سأبدع به واحاول ان انجزه بأفضل صورة، عندما اتعلق بوطني فهذا يعني حبا عظيما سأحاول ترجمته من خلال كل فعل خير يمكن ان يسهم بتطوره وجماليته.

وتابعت: هناك امهات قابلتهن تحدثن عن تجاربهن مع اول طفل انجبنه واجمعن كلهن ان الام تتعلق بطفلها الاول تعلقا يصل حد العبودية اذ تشعر بان روحها متجسدة امامها، لكن عندما تنجب الطفل الثاني فستتحرر لان التعلق سيتوزع على ولديها. الامر ينطبق على بعض الزوجات او الازواج اللذين يتعلقون بشريك حياتهم ويحصرون حياتهم به، فعندما يحدث انفصال او يموت احدهم يشعر الاخر بأن حياته انتهت، ولا يخرج من تلك الحالة الا بدخول شخص جديد الى حياتها او حياته، فالتعلق جميل لكن يجب ان لا نحصره بشيء واحد او شخص واحد، فالحياة فيها اشياء كثيرة جميلة تستحق ان نحبها ونتعلق بها، وهناك اشخاص كثر يستحقون ايضا محبتنا، هذا ما يجب ان ندركه كي نحيا بصورة صحيحة.

تقول مشني ان هناك تعلقا مرضيا، يظهر عند فقدان بعض الممتلكات. مثل تأثر بعض الأشخاص بسرقة هواتفهم المحمولة أو تضرر ملابسهم، لدرجة البكاء. آخرون يتمسكون بعاداتٍ غير صحية كالتدخين والإدمان. وعندما يطلب منهم تركها يقولون انه امر صعب يعجزون عن تنفيذه.

حسن الجبوري الباحث الاجتماعي يقول ان التعلق المبالغ به يكون بسبب الحاجة او بسبب الخوف: الزوجة تتعلق بزوجها لأنها محتاجة لاحد يتولى مسؤوليتها ماديا واجتماعيا، الام تتعلق بابنها الوحيد لأنها تشعر بالخوف من فقدانه، وتظل هذه الفكرة مسيطرة عليها وبالتالي يزداد تعلقها به كلما كبر. والطفل كذلك يتعلق بأمه بنحو مبالغ به بسبب خوفه من فقدانها، فهو يخاف الظلمة لأنه لا يرى وجه امه. هناك من يتعلق بعمله بصورة غير طبيعية، وغالبا ما يعيش هؤلاء حياة رتيبة تفتقر الى الحب والحميمية، فيحول كل مشاعر الحب الى عمله لأنه متاح، لكن بمجرد ان يرتبط بعلاقة ويكون اسرة سيخف تعلقه بعمله لا اقول انه سيهمل واجبه، بل يصبح شخصا طبيعيا يحب ما يقوم به لكن من دون الايغال بشيء او المبالغة.