مدينة ملاهي في اليابان تؤجر “دولاب الهواء” كمكاتب مجهزة

الصباح الجديد – وكالات:

قدمت مدينة ملاهي يابانية عرضا جديدا للموظفين الراغبين بالعمل في المكاتب، ولكن هذه المرة بطريقة مبتكرة وجديدة.

ويأتي عرض مدينة الملاهي بتحويل لعبة “دولاب الهواء” أو كما يعرف بـ”دولاب الملاهي”، إلى مكاتب يمكن استئجارها خلال ساعات العمل.

حيث قامت بتزويد الغرف الخاصة بالدولاب بالإنترنت، و”الواي فاي”، لتأمين جو مناسب للراغبين.

ومقابل 18 دولارا أو 34 دولارا لشخصين، يمكنك العمل على ارتفاعات متباينة لمدة ساعة في أثناء استكشاف المنطقة، ويشمل هذا العرض استعمال الإنترنت والأثاث الموجود في هذه الغرف الصغيرة، بحسب ما نقل موقع Travel and Leisure.

وبسبب تفشي وباء “كورونا”، سيخضع الراغبون للاستفادة من هذه التجربة لإجراءات السلامة الصحية المتبعة.

واتخاذ هذا القرار الغريب يأتي بعد ان اغلقت مدن الملاهي بسبب جائحة كورونا والخوف من تفشي المرض بين زوار المدينة التي غالبا ما تختنق بزوارها حيث تصل اعدادهم يوميا الى الالاف من ضمنهم السائحين.