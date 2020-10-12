منى زكي تقود حملة “بالهداوة مش بالقساوة”

الصباح الجديد – وكالات:

في اخر لقاء لها مع الاعلامية المصرية لميس الحديدي، أعربت الفنانة منى زكي، عن رفضها التام لأي شكل من أشكال تعنيف الفتيات، مؤكدة انها لا تتصور ان يكون الحوار بين الطفل ووالديه بالضرب والإهانة، وقالت إنها تتعامل مع أولادها بالنقاش والإقناع، والعقاب الوحيد المتاح أمامها لتقويم سلوك ابنتها حرمانها من استعمال هاتفها المحمول.

وأكدت ان “العنف الأسري من الموروثات الموجودة في ثقافتنا، فهناك مثل شعبي يقول “اكسر للبنت ضلع يطلعلها 24” وهذا غير مقبول على الاطلاق ان يضرب احدهم ابنته او زوجته او اخته او اي امرأة.

وعن مشاركتها في حملة اليونيسيف “بالهداوة مش بالقساوة”، قالت انها تكون سعيدة بأي عمل يسهم بالتواصل بين الاجيال ويغير من بعض التقاليد الغلط، وقالت “الضرب او التعنيف بكل اشكاله يستمر اثره الى اخر العمر”.

وكشفت منى طريقتها لحل الخلافات مع ابنتها لي لي قائلة: “نقاش ثم نقاش ثم نقاش، ولا بد أن يكون صبرك طويل وردودك مقنعة”.

وعلقت منى على قرب طرح فيلمها الجديد “الصندوق الأسود” في قاعات العرض السينمائي، مؤكدة إنها لا تصدق أن ابتعادها عن السينما استمر اربع سنوات كاملة، “برغم حبي الشديد للتمثيل لكني كنت ابحث عما يناسبني”.

كما تأملت المشاركة بموسم دراما رمضان 2021 بمسلسلها المؤجل “تقاطع طرق” وكشفت أسباب توقف تصويره قائلة: لم نستطع اللحاق بالمسلسل في السباق الرمضاني بسبب الضغط الذي شعرنا في خلال جائحة كورونا، كما أن هناك ممثلين كانوا في الخارج كان من المفترض انضمامهم للعمل، ولكن بسبب الجائحة وتوقف حركة الطيـــران تعــــــذر حضورهـم.