وزير الصناعة يوجه بوضع خطة للنهوض بعمل هيئة المسح الجيولوجي لتنويع مصادر الواردات

“الغذائية” تنفذ مشروعا متكاملا لإنتاج السماد العضوي مـن مخلفات قصب السكر

بغداد – الصباح الجديد :

وجـه وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز بإعداد خطة حقيقية وممنهجة للنهوض بعمل ونشاط هيئة المسح الجيولوجي العراقية لزيادة أهميتها وتفعيل دورها في تنويع مصادر الواردات وذلك خلال زيارة تفقدية أجراها إلى مقر الهيئة .

وعقد الوزير اجتماعاً مع مدراء الأقسام في الهيئة وحملة الشهادات العليا العاملين فيها للتعرف على أبرز المهام المناطة بالهيئة في مجال التحري والكشف عن المعادن والثروات المعدنية ، كما أجرى الوزير جولة ميدانية في جميع الأقسام الإدارية والفنية .

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة في ظل الظروف والاوضاع الصعبة التي تعيشها البلد والتحديات القائمة ، مؤكداً دعم رئيس الوزراء الكامل من أجل رفع مستوى أداء الهيئة والإرتقاء بالأعمال والخدمات التي تقدمهـا .

وأوعـز بتقديم تقرير متكامل عن أعمال الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية وتقديم دراسة وخطة متكاملة ورؤية واضحة للعمل المستقبلي ، مؤكداً حاجة الهيئة إلى إدارة حقيقية في ظل ظروف وتحديات الوضع الراهن ، داعياً الجميع إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية مع التمتع بالكفاءة والمهنية والمهارة لإدارة العمل بالشكل الأمثـل .

وعلـى هامش الزيارة أفتتح الوزير المكتبة العلمية التابعة للهيئة بعد تحديثها وتعزيزها بأجهزة جديدة وأطلع على غرفة الأرشيف ووجه بتعزيزها بمنظومة إطفاء ذاتية وتطوير العمل في جميع الأقسام الأخـرى .

على صعيد اخر أعلـن معاون مدير عام الشركة العامة للمنتجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المهندس نعيـم عبـد الله حسيـن عن نجاح الشركة في تنفيذ مشروع متكامل في ( مصنـع ومزرعـة قصـب السكـر ) في ميسان لإنتاج السماد العضوي وبالإمكانيات الذاتيـة .

وقـال معاون المدير العام ان الشركة أستطاعت وبإمكانيات ذاتية من تنفيذ مشروع متكامل في مصنع سكر ميسان لإنتاج السماد العضوي من خلال الإستفادة من المخلفات الناتجة من عملية عصر قصب السكر ( البكـاز ) وبإستعمال المعدات المتوفرة في المصنع المذكور ، مؤكداً ان المشروع أثبت نجاحاً باهراً حيث يجري حالياً تجهيز أمانة بغداد وجميع المحافظات بالسماد العضوي مع توفير خدمة التوصيل إلى المشتري ، مبيناً بأن المنتج أثبت جدارته وفعاليته ومطابقته للمواصفات العالمية بشهادة الشركة العامة للمحاصيل الزراعية التابعة لوزارة الزراعة حيث أن هناك وفوداً تاتي بإستمرار لتقييم المنتج فضلاً عن ان للشركة شهادة تأسيس تثبت نجاح المنتـج .

وأفصـح المهندس حسين عن أن لدى الشركة خطة مستقبلية للإستفادة من النواتج العرضية الأخرى ( (المـولاس ) لتنفيذ مشروع لإنتاج الكحول الطبي لتعزيز وتنويع الإنتاج وتعظيم الإيـرادات.

الى ذلك أعلنـت شركة الفارس العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن إمكانياتها وعقودها في مجال تصنيع وتجهيز قطع الأفران لمعامل السمنت والخزانات النفطية الافقية والعمودية والهياكل الحديدية. وأفـاد مدير عام الشركة المهندس صبري عادي صالح أن الشركة تمتلك معامل إنتاجية متكاملة لتصنيع قطع الأفران لمعامل السمنت ومستمرة بتجهيز معامل السمنت الشمالية ومعامل السمنت الجنوبية التابعة إلى الشركة العامة للسمنت العراقية بحاجتها من قطع الأفران

واضاف المدير العام بأن الشركة تختص أيضاً بتصنيع الخزانات النفطية الأفقية والعمودية ولجميع السعات حيث سبق ان تم تنفيذ خزانات ( ٣٠٠٠ ) متر مكعب و ( ٥٠٠٠ ) متر مكعب لصالح شركة المشاريع النفطية وقد قدمت الشركة حالياً على عقود جديدة لتنفيذ مجموعة خزانات وأعمال متكاملة .

واشار المدير العام للشركة إلى عقد المشاركة الذي وقعته الشركة مع إحدى شركات القطاع الخاص لعمل أعمال ومنصات قياسية خاصة بالخزانات النفطية إضافة إلى عقد مشاركة مع شركة تركية لتطوير إمكانيات الشركة في تصنيع الهياكل الحديدية ، مفصحاً عن عقود مشاركة جديدة في طور الدراسة والإحالة لصناعة المضخات والغواطس الكهربائية وتحوير سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة وسيارات الإطفـاء .