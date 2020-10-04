التطبيعية تبحث عن تجريبية ثالثة لأسود الرافدين في أيام فيفا

التراخيص» تواصل جولاتها في الملاعب الرياضية

بغداد ـ الصباح الجديد:

تسعى الهيئة التطبيعية للاتحاد المركزي لكرة القدم لتأمين مباراة ودية الثالثة في أيام الفيفا لمنتخب للمنتخب بعد أن ثبتت مواعيد مباراتين.

وقال عضو الهيئة التطبيعية الدكتور أسعد لازم أن الهيئة التطبيعية تمكنت من تأمين مباراتين تجريبيتين لمنتخب العراق أمام عمان وأوزبكستان في أيام الفيفا المحددة من 9 حتى 17 من تشرين الثاني المقبل.

وبيّن أن «التطبيعية تسعى لتأمين مباراة ودية ثالثة خلال تواجد المنتخب في دبي لخوض المباراتين اللتين تم تحديدهما بوقت سابق من أجل تحقيق الفائدة القصوى من أيام الفيفا».وأشار إلى أن «المدير الفني كاتانيتش جاهز للعودة إلى العراق وفي الأيام المقبلة سيكون في مدينة أربيل والخطوة الأولى هي تجمع اللاعبين قبل المغادرة إلى دبي لخوض المباريات التجريبية».

وقرر مدرب المنتخب العراقي، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، ضم حارس مرمى نادي الشرطة، أحمد باسل، للقائمة الأولية لأسود الرافدين، التي ستخوض مباراتين وديتين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تحضيرا للتصفيات الآسيوية المزدوجة. وجاء استدعاء باسل، بعد المستوى الذي قدمه مع فريقه، في منافسات دوري أبطال آسيا.

يشار إلى أن منتخب العراق يتصدر المجموعة الثالثة في التصفيات المزدوجة المؤهلة للمونديال وكأس آسيا برصيد 11 نقطة.

وتوصلت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى اتفاق رسمي بشأن تجديد عقد السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، مدرب أسود الرافدين، لعام آخر. وقال الناطق الإعلامي للهيئة التطبيعية هشام محمد «تم الاجتماع مع وكيل كاتانيتش، بهروز دزهبود، في أربيل، من أجل بحث تجديد عقد المدرب، والاتفاق على بعض التفاصيل والبنود».وأضاف «جرى الاتفاق على تخفيض جزء من رواتب المدرب السابقة، وكذلك من قيمة العقد الجديد، والذي سينتهي في 30 آب 2021».وأتم «رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أياد بنيان، قدم شكره وتقديره إلى المدرب كاتانيتش ووكيل أعماله، على تعاونهما الكبير والمرونة في تجديد المفاوضات».

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تمديد عمل الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، لمدة إضافية جديدة بعد انتهاء مهامها التي كُلفت بها لإدارة شؤون الكرة العراقية في الثالث من نيسان الماضي. وأرسل الفيفا، خطابا رسميا إلى الهيئة التطبيعية، أشاد فيه بالعمل الذي تم تكليفها به، بإدارة شؤون الاتحاد العراقي وأدائها في تنفيذ المهام. وقال الناطق الاعلامي للهيئة التطبيعية، هشام محمد في بيان رسمي: «الاتحاد الدولي أشاد بجهود وعمل التطبيعية خلال الستة أشهر الماضية، على الرغم من تكليفها بمهام جديدة، إضافة إلى مهامها الرئيسية، وهي صياغة النظام الاساسي والقانون الانتخابي للاتحادات الفرعية».

وأضاف: «الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر التمديد للهيئة التطبيعية لـ9 أشهر إضافية تنتهي في 30 حزيران 2021، لاستكمال ما بدأته من مهام».

من جانب اخر، زارت ادارة ولجنة تراخيص الاندية في الهيأة التطبيعية، ملعب البصرة الدولي للاطلاع على منشآت الملعب لغرض ترخيصه آسيويا ليكون ملعبًا احتياطيا للاندية العراقية المشاركة في دوري ابطال اسيا، لاسيما بعد اختيار الفرق الثلاثة ملعب كربلاء الدولي، وتم تسجيل بعض الملاحظات التي تخص عملية الادامة والصيانة في بعض مرافق الملعب.

واعلن مدير تراخيص الاندية، ماجد الماجد في بيان ان « اللجنة ستتوجه اللجنة الى اربيل لزيارة ملعب فرانسو حريري ليكون ايضا ملعبًا احتياطيا بعد ترخيصه، والاطلاع عن كثب على مرافق الملعب ومطابقتها مع المتطلبات والمعايير الخاصة بملاعب دوري الابطال الاسيوي».ولفت الى ان «اللجنة تتالف من ماجد ثامر، مدير تراخيص الاندية، ولجنة التراخيص برئاسة حسين فلامرز، وكامل عداي وقصي اياد وسميح صبيح».